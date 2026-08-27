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27 серпня 2026, 10:31

Новини криптосвіту: Bitcoin ETF, перша квантовостійка транзакція та $5 млрд USDC

Схоже, що ведмеді відступають: крипторинок пожвавився, а Bitcoin ETF демонструє оптимізм інвесторів. Американські Bitcoin ETF продовжили приплив коштів сьомий день поспіль, у мережі Bitcoin провели першу квантовостійку транзакцію, а Circle за тиждень випустила близько $5 млрд USDC.

Схоже, що ведмеді відступають: крипторинок пожвавився, а Bitcoin ETF демонструє оптимізм інвесторів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Bitcoin ETF залучили понад $3 млрд у серпні

Як повідомляє Cointelegraph спотові Bitcoin ETF продовжили серію припливу коштів до семи торгових сесій. За даними SoSoValue, у вівторок, 25 серпня, фонди залучили $314,37 млн чистого припливу, а загальний обсяг надходжень у серпні сягнув $3,03 млрд.

До завершення місяця залишалося чотири торгові сесії, а серпневий результат був лише на $390 млн нижчим за показник жовтня 2025 року. Водночас сукупний дефіцит чистих потоків Bitcoin ETF з початку 2026 року скоротився більш ніж удвічі — до $2,26 млрд. Сукупні активи фондів досягли $99,05 млрд.

Ethereum ETF також показали сильну динаміку: за сім сесій вони залучили близько $1 млрд, зокрема $179,8 млн за 25 серпня.

У Bitcoin провели першу квантовостійку транзакцію

Як повідомляє Starkware, 26 серпня в основній мережі Bitcoin успішно видобули транзакцію, яка використовує захист від потенційної атаки квантового комп'ютера. Метод Quantum-Safe Bitcoin (QSB) розробив дослідник StarkWare Авіху Леві. Він зробив усе без зміни правил консенсусу Bitcoin.

QSB додає до традиційного захисту на основі еліптичної криптографії другий механізм, заснований на хеш-функціях. Це має захищати монети від сценарію, за якого достатньо потужний квантовий комп'ютер зможе відновити приватний ключ із опублікованого публічного ключа.

Водночас метод не робить весь блокчейн квантовостійким. Він захищає конкретні монети після їх переміщення у спеціальний вихід.

Для першої транзакції використали прямий шлях до майнера через MARA Slipstream, оскільки QSB-транзакції наразі мають нестандартний формат.

Circle випустила $5 млрд USDC за тиждень

Circle приблизно за тиждень випустила $5 млрд USDC, збільшивши обсяг токенів в обігу приблизно до $74 млрд. Для порівняння, пропозиція Tether USDT становить близько $183 млрд.

За даними Solscan, нові USDC випускалися траншами в мережі Solana. Ще у квітні Circle створила там $3,25 млрд USDC, а протягом тижня від 20 серпня — ще $1,25 млрд.

Частка блокчейна Solana у загальному обсязі USDC цього року перевищила 10%, тоді як близько двох третин токенів залишаються в мережі Ethereum. Загалом USDC та USDT разом формують близько 83% ринку стейблкоїнів, який оцінюється приблизно у $304 млрд.

При цьому менша капіталізація USDC не означає менший обсяг використання: за даними Circle, у 2025 році через USDC пройшло близько $18,3 трлн транзакцій проти $13,3 трлн у USDT.

Читайте також: Стейблкоїни сьогодні: навіщо вони потрібні та де купити

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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