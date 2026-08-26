В Україні створять підземні сховища для пального: уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів України погодив реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах воєнного стану. Про це йдеться у постанові уряду.

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Згідно з документом, проєкт реалізовуватимуть під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, але не довше двох років із дня набрання чинності постановою.

Хто відповідатиме за підземне зберігання

Координатором експериментального проєкту уряд визначив Міністерство енергетики України. Статус спеціалізованого відповідального зберігача нафтопродуктів отримало АТ «Укртранснафта».

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Міненерго спільно з НАК «Нафтогаз України» та «Укртранснафтою» зобов'язані впродовж місяця забезпечити залучення державного майна (об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації) для практичної реалізації ініціативи.

Крім того, АТ «Укртранснафта» отримало дозвіл використовувати на правах оренди майно, яке перебуває в управлінні Державного агентства з управління резервами.