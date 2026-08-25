Україна переводить частину запасів нафтопродуктів під землю: що змінюється

Кабінет Міністрів дозволив протягом двох років зберігати частину мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у підземних сховищах. Відповідну постанову № 1037 уряд ухвалив 13 серпня 2026 року. Про це йдеться в документі , оприлюдненому в базі законодавства LIGA360.

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Експеримент діятиме на період воєнного стану, але не довше двох років. Координатором проєкту визначено Міністерство енергетики, а функції спеціалізованого відповідального зберігача покладено на «Укртранснафту».

Як працюватимуть підземні сховища

Порядок передбачає дві форми підземного зберігання.

Перша — резервуари, розташовані під шаром ґрунту та обладнані лічильниками обсягу нафтопродуктів.

Друга — повноцінні підземні сховища, до яких належать резервуари, трубопроводи та інше обладнання, розміщені у соляних кавернах, виснажених нафтових або газових родовищах та інших геологічних формаціях.

Для облаштування таких об'єктів «Укртранснафта» зможе залучати визначене державне майно. Водночас статус спеціалізованого зберігача не створює монополії: інші учасники ринку та оператори також зможуть організовувати власні підземні сховища за встановленими критеріями.

Ділянки магістральних трубопроводів, які використовуватимуть для зберігання, отримуватимуть статус пересувних акцизних складів відповідно до Податкового кодексу. Підземні ємності на вході та виході мають обладнати лічильниками для ведення акцизного обліку.

Учасники експерименту також подаватимуть інформацію до спеціальної системи репортингу, а договір відповідального зберігання повинен містити визначені урядом умови щодо обсягів, строків та контролю за запасами.

Окреме правило запрацює з 2027 року. Суб'єкти ринку та оператори повинні будуть зберігати під землею щонайменше 20% загального обсягу дизельного пального, що входить до мінімальних запасів. Тому нинішній дворічний експеримент фактично має підготувати ринок до переходу від тестового механізму до постійного.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, для громад, де російські обстріли знищили всі стаціонарні автозаправні станції, запрацював законодавчий механізм роботи мобільних заправних комплексів.

Такі громади вже є, зокрема в Сумській та Чернігівській областях.