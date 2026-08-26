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26 серпня 2026, 14:37

У Польщі змінили правила лікарняних: що варто знати українцям

У Польщі з квітня набули чинності нові правила щодо використання та перевірок лікарняних L4. Зокрема, закон чіткіше визначає, які дії під час хвороби можуть призвести до втрати виплат, а з 2027 року зміняться правила для тих, хто працює у кількох місцях. Про це повідомляє ZUS та пише адвокат Роман Іванов.

У Польщі з квітня набули чинності нові правила щодо використання та перевірок лікарняних L4.

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Робота під час лікарняного

Працівник повністю втрачає право на виплату за весь період лікарняного, якщо виконує оплачувану роботу під час тимчасової непрацездатності.

Водночас закон передбачає виняток для поодиноких дій, яких вимагають істотні обставини. Наприклад, коротка відповідь на лист або разовий телефонний дзвінок самі по собі не мають автоматично вважатися роботою, що позбавляє права на виплату.

Також підставою для втрати виплат може бути активність, несумісна з метою лікарняного та такою, що перешкоджає одужанню.

Хто перевіряє L4

Право перевіряти, чи правильно працівник використовує лікарняний, мають ZUS (Заклад соціального страхування Польщі) та роботодавці, уповноважені виплачувати допомогу. Контроль може передбачати перевірку особи, місця її перебування та отримання пояснень.

З 13 квітня 2026 року невеликі компанії, де працює до 20 осіб, отримали право самостійно перевіряти, чи дійсно працівник використовує лікарняний за призначенням. Раніше для цього вони зверталися до ZUS.

Що зміниться у 2027 році

З 1 січня 2027 року працівник, який має кілька місць роботи, зможе на своє прохання отримати лікарняний лише за тим місцем, де через стан здоров’я не може працювати. Якщо характер іншої роботи дозволяє її виконувати, лікар може не оформлювати за нею L4.

У такій ситуації працівник повинен буде повідомити іншого роботодавця або платника виплат про період лікарняного, оформленого за іншим місцем роботи.

Нагадаємо

За даними Головного статистичного управління Польщі та Управління у справах іноземців, у Польщі налічується близько 1,5−1,7 мільйона громадян України.

Українці, які живуть у Польщі, стали активними учасниками польської економіки, а не лише людьми, які знайшли там безпеку після початку повномасштабної війни.

За даними польської сторони, рівень зайнятості серед українців у Польщі у 2024 році становив 78%. Внесок українців у зростання польської економіки оцінюють у 2,7% ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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