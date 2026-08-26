Бронювання в «Дії» може бути доступним лише до 1 вересня: що має зробити бізнес

Бізнесу потрібно перевірити актуальність статусу критичності, якщо він був отриманий до 2 червня 2026 року. У разі непідтвердження статусу бронювання працівників через «Дію» буде доступним лише до 1 вересня. Про це інформує пресслужба «Дії».

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Що потрібно перевірити

Підприємствам, які отримали статус критично важливих до 2 червня 2026 року, але ще не перепідтвердили його, потрібно оновити відповідне рішення, щоб бронювати працівників на довший строк.

Якщо статус критичності не було оновлено, бронювання працівників буде доступним лише до 1 вересня.

Для підприємств, які вже перепідтвердили статус критичності, додаткових дій не потрібно. Якщо статус підтверджували за спрощеною процедурою, він діятиме до завершення строку попереднього рішення. У разі підтвердження за повним пакетом документів критичність діятиме відповідно до нового рішення.

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Для підприємств, які не пройшли повторне підтвердження статусу, у «Дії» відображатиметься відповідне сповіщення під час оформлення послуг «Бронювання працівників» та «Продовження бронювання працівників». У ньому буде зазначено актуальний строк дії статусу критичності.

Таким чином, підприємствам, які хочуть бронювати працівників на довший термін, необхідно оновити рішення про критичність.

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