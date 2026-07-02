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2 липня 2026, 8:00

Нові критерії бронювання: кого торкнуться зміни та що має зробити бізнес

Міністр економіки Олексій Соболев представив у Верховній Раді України оновлені підходи до критеріїв та порядку бронювання військовозобов'язаних. Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

Міністр економіки Олексій Соболев представив у Верховній Раді України оновлені підходи до критеріїв та порядку бронювання військовозобов'язаних.

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Баланс між потребами

Він наголосив, що бронювання залишається одним із важливих інструментів збереження кадрового потенціалу економіки в умовах повномасштабної війни. Водночас цей механізм має забезпечувати справедливий баланс між потребами бізнесу та потребою Збройних Сил України.

Міністр нагадав, що механізм бронювання базується на наданні підприємству статусу критично важливого. Для отримання такого статусу підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям.

Обов'язкові критерії

Два критерії є обов’язковими:

  • рівень середньої заробітної плати не нижче трьох мінімальних заробітних плат, тобто 25 941 грн, а для підприємств на прифронтових територіях — не нижче 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 грн;
  • відсутність податкової заборгованості.

Третій критерій підприємство обирає самостійно. Це може бути базовий критерій, визначений постановою Кабінету Міністрів України, зокрема обсяг сплачених податків понад 1,5 млн євро на рік або річна валютна виручка понад 32 млн євро тощо.

Також підприємство може обрати галузевий чи регіональний критерій, затверджений профільним центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією.

Наприклад, в Мінсоцполітики є критерії для виробників протезів, ортопедичного взуття, у Мінекономіки є один з критеріїв для великих важливих компаній щодо великої середньої зарплати, але це один з додаткових критеріїв, є сотні інших з яких можна обрати. Загалом 66 державних органів затвердили 164 галузевих та 225 регіональних критеріїв.

Окремо Міністр зупинився на підприємствах, що працюють на прифронтових територіях. З вересня 2025 року для них запроваджена можливість збільшення обсягів бронювання до 100%.

За цей період додатково заброньовано близько 50 тис. працівників на 2 133 підприємствах. Загалом кількість заброньованих на прифронтових територіях подвоїлася і сягнула близько 100 тис. осіб. Також активне зростання в останні місяці спостерігається, за такими галузями економіки як переробна промисловість, будівництво, транспорт.

«Критично важливі підприємства сьогодні генерують 60% надходжень до бюджету. Тому завдання держави — зберегти можливість для таких підприємств працювати, сплачувати податки, підтримувати економіку та водночас забезпечити прозорість і справедливість у застосуванні механізму бронювання», — наголосив Олексій Соболев.

Міністр зазначив, що системний перегляд підходів до бронювання востаннє відбувався у грудні 2024 року. В умовах повномасштабної війни це тривалий період, тому оновлення критеріїв є своєчасним кроком. Для цього у червні Кабінет Міністрів України прийняв відповідну постанову.

Основні зміни стосуються трьох напрямів: зарплатного критерію, галузевих і регіональних критеріїв, а також обрахунку квоти для працівників-сумісників.

Відповідно до рішення Уряду центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути власні галузеві й регіональні критерії визначення критично важливих підприємств.

Станом на 1 липня всі відповідні міністерства затвердили свої критерії, 15 із них уже опубліковані, решта перебувають на завершальному етапі державної реєстрації. Всі критерії мають бути повністю оновлені та оприлюднені до кінця тижня.

За попередніми розрахунками, оновлення галузевих і регіональних критеріїв стосується приблизно 20% підприємств. Саме щодо них державні органи, які затвердили змінені критерії, мають переглянути раніше ухвалені рішення. Цього тижня такі підприємства поінформують про необхідність подання пакета документів для визначення критичності за новими критеріями.

Для переважної більшості підприємств, чий галузевий або регіональний критерій залишився без змін, Уряд запроваджує спрощений порядок підтвердження статусу. У такому разі підприємство подає лише довідку про середню заробітну плату працівників за останній місяць та податковий розрахунок. Документи потрібно подати до 10 серпня.

Окрема зміна стосується працівників-сумісників. Раніше такі працівники, а також особи, яким уже надано відстрочку, зокрема багатодітні батьки або студенти, могли враховуватися у квоті бронювання одночасно на кількох підприємствах. Тепер працівник враховується у квоті лише за одним місцем роботи — тим, за яким строк трудових відносин є найбільшим. Бізнес інформували про цю зміну ще на початку червня.

Підприємствам, у яких після зміни правил обліку квота бронювання виявилася перевищеною, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України надсилає відповідні повідомлення. Упродовж наступного тижня вони мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нової квоти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Евгений Петров
Евгений Петров
2 липня 2026, 9:40
#
А критерии будут каждый месяц меняться
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
2 липня 2026, 9:42
#
Количество то тех, кого можно призвать уменьшается на 20 тысяч каждый месяц
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
2 липня 2026, 9:42
#
Плюс смертность 700 тысяч в год
+
+23
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
2 липня 2026, 10:35
#
Конституція казала, що всі є рівними перед законом, але в україні виявилось що корупціонери можуть встановлювати на власний розсуд критерії, котрі роблять когось трошки рівнішим за іншим, чергове підтвердження того що в україні Конституція — це туалетний папір, котрого ніхто не дотримується де факто. В цю ж скарбничку можна додати обмеження пересування, викрадення людей (право, вбивства в будівлях тцк (право на життя), ну і звісно стаття 83 та стаття 103, згідно яких ВИКЛЮЧНО Верховна рада не припиняє повноважень у випадку воєнного стану, а чергові вибори президента проводяться раз на п`ять років БЕЗ жодних поправок або виключень щодо військового стану.
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