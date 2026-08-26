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26 серпня 2026, 9:00

CreditKasa оновила мобільні застосунки для iOS та Android

CreditKasa випустила масштабне оновлення мобільних застосунків для iPhone та Android. Команда вдосконалила процес оформлення й обслуговування кредиту, оновила дизайн окремих екранів, додала нові способи зв’язку з підтримкою та покращила роботу ключових технічних інтеграцій.

CreditKasa випустила масштабне оновлення мобільних застосунків для iPhone та Android.

Оновлення поширюється поступово: частина користувачів уже може встановити нову версію, а для решти вона стане доступною протягом кількох наступних днів.

Більше можливостей у мобільному застосунку

Раніше клієнти вже могли оформити позику онлайн, перевірити стан кредиту, здійснити оплату, переглянути історію платежів і скористатися добором коштів, якщо ця функція доступна.

Після оновлення застосунку у новій версії з’явилися додаткові можливості:

  • швидкий перехід до зручного месенджера для зв’язку з CreditKasa;

  • кнопка прямого дзвінка до служби підтримки;

  • окремі форми для подання скарги та повідомлення про можливе шахрайство;

  • форма звернення для клієнтів, яким не вистачає коштів для здійснення платежу;

  • транзакційні push-сповіщення про важливі операції та зміни за кредитом.

Нові інструменти допомагають швидше знайти потрібний канал комунікації та звернутися до компанії безпосередньо зі смартфона.

Нові транзакційні push-сповіщення

У застосунках реалізовано транзакційні push-повідомлення. Вони допомагатимуть клієнтам швидше отримувати інформацію про операції, платежі та зміни за кредитом.

Щоб повідомлення надходили вчасно, користувачам варто перевірити, чи дозволені сповіщення від CreditKasa в налаштуваннях смартфона.

Покращена робота сервісів та інтеграцій

Під час оновлення команда CreditKasa провела технічний рефакторинг інтеграцій і виправила помилки, пов’язані з роботою:

  • сервісів Приватбанку;

  • BankID НБУ;

  • платіжних систем;

  • Face ID, Touch ID та інших способів біометричної авторизації;

  • окремих функцій на різних моделях смартфонів.

Знижка 50% на повторну позику

З 01.08 по 31.08.26 повторні клієнти CreditKasa можуть отримати знижку 50% на процентну ставку (на перший період сплати відсотків) під час оформлення позики через мобільний застосунок.

Для активації покращених умов потрібно ввести промокод: DODATOK50

Оновлення стане доступним поступово

Поширення нової версії налаштоване поетапно. Тому можливість оновити застосунок може з’явитися в App Store або Google Play у різних користувачів у різний час.

Після апгрейду мобільний застосунок CreditKasa об'єднує оформлення позики онлайн, оплату, контроль платежів, добір коштів, push-сповіщення та швидкий зв’язок із підтримкою в одному цифровому сервісі.

Оновлюйте застосунок CreditKasa та користуйтеся новими можливостями для зручного керування позикою зі смартфона.

Джерело: CreditKasa
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