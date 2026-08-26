CreditKasa оновила мобільні застосунки для iOS та Android

CreditKasa випустила масштабне оновлення мобільних застосунків для iPhone та Android. Команда вдосконалила процес оформлення й обслуговування кредиту , оновила дизайн окремих екранів, додала нові способи зв’язку з підтримкою та покращила роботу ключових технічних інтеграцій.

Оновлення поширюється поступово: частина користувачів уже може встановити нову версію, а для решти вона стане доступною протягом кількох наступних днів.

Більше можливостей у мобільному застосунку

Раніше клієнти вже могли оформити позику онлайн, перевірити стан кредиту, здійснити оплату, переглянути історію платежів і скористатися добором коштів, якщо ця функція доступна.

Після оновлення застосунку у новій версії з’явилися додаткові можливості:

швидкий перехід до зручного месенджера для зв’язку з CreditKasa;

кнопка прямого дзвінка до служби підтримки;

окремі форми для подання скарги та повідомлення про можливе шахрайство;

форма звернення для клієнтів, яким не вистачає коштів для здійснення платежу;

транзакційні push-сповіщення про важливі операції та зміни за кредитом.

Нові інструменти допомагають швидше знайти потрібний канал комунікації та звернутися до компанії безпосередньо зі смартфона.

Нові транзакційні push-сповіщення

У застосунках реалізовано транзакційні push-повідомлення. Вони допомагатимуть клієнтам швидше отримувати інформацію про операції, платежі та зміни за кредитом.

Щоб повідомлення надходили вчасно, користувачам варто перевірити, чи дозволені сповіщення від CreditKasa в налаштуваннях смартфона.

Покращена робота сервісів та інтеграцій

Під час оновлення команда CreditKasa провела технічний рефакторинг інтеграцій і виправила помилки, пов’язані з роботою:

сервісів Приватбанку;

BankID НБУ;

платіжних систем;

Face ID, Touch ID та інших способів біометричної авторизації;

окремих функцій на різних моделях смартфонів.

Знижка 50% на повторну позику

З 01.08 по 31.08.26 повторні клієнти CreditKasa можуть отримати знижку 50% на процентну ставку (на перший період сплати відсотків) під час оформлення позики через мобільний застосунок.

Для активації покращених умов потрібно ввести промокод: DODATOK50

Оновлення стане доступним поступово

Поширення нової версії налаштоване поетапно. Тому можливість оновити застосунок може з’явитися в App Store або Google Play у різних користувачів у різний час.

Після апгрейду мобільний застосунок CreditKasa об'єднує оформлення позики онлайн, оплату, контроль платежів, добір коштів, push-сповіщення та швидкий зв’язок із підтримкою в одному цифровому сервісі.

Оновлюйте застосунок CreditKasa та користуйтеся новими можливостями для зручного керування позикою зі смартфона.