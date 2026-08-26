CreditKasa випустила масштабне оновлення мобільних застосунків для iPhone та Android. Команда вдосконалила процес оформлення й обслуговування кредиту, оновила дизайн окремих екранів, додала нові способи зв’язку з підтримкою та покращила роботу ключових технічних інтеграцій.
CreditKasa оновила мобільні застосунки для iOS та Android
Оновлення поширюється поступово: частина користувачів уже може встановити нову версію, а для решти вона стане доступною протягом кількох наступних днів.
Більше можливостей у мобільному застосунку
Раніше клієнти вже могли оформити позику онлайн, перевірити стан кредиту, здійснити оплату, переглянути історію платежів і скористатися добором коштів, якщо ця функція доступна.
Після оновлення застосунку у новій версії з’явилися додаткові можливості:
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швидкий перехід до зручного месенджера для зв’язку з CreditKasa;
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кнопка прямого дзвінка до служби підтримки;
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окремі форми для подання скарги та повідомлення про можливе шахрайство;
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форма звернення для клієнтів, яким не вистачає коштів для здійснення платежу;
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транзакційні push-сповіщення про важливі операції та зміни за кредитом.
Нові інструменти допомагають швидше знайти потрібний канал комунікації та звернутися до компанії безпосередньо зі смартфона.
Нові транзакційні push-сповіщення
У застосунках реалізовано транзакційні push-повідомлення. Вони допомагатимуть клієнтам швидше отримувати інформацію про операції, платежі та зміни за кредитом.
Щоб повідомлення надходили вчасно, користувачам варто перевірити, чи дозволені сповіщення від CreditKasa в налаштуваннях смартфона.
Покращена робота сервісів та інтеграцій
Під час оновлення команда CreditKasa провела технічний рефакторинг інтеграцій і виправила помилки, пов’язані з роботою:
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сервісів Приватбанку;
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BankID НБУ;
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платіжних систем;
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Face ID, Touch ID та інших способів біометричної авторизації;
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окремих функцій на різних моделях смартфонів.
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Оновлення стане доступним поступово
Поширення нової версії налаштоване поетапно. Тому можливість оновити застосунок може з’явитися в App Store або Google Play у різних користувачів у різний час.
Після апгрейду мобільний застосунок CreditKasa об'єднує оформлення позики онлайн, оплату, контроль платежів, добір коштів, push-сповіщення та швидкий зв’язок із підтримкою в одному цифровому сервісі.
Оновлюйте застосунок CreditKasa та користуйтеся новими можливостями для зручного керування позикою зі смартфона.
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