Київстар надав можливість підключати eSIM з контрактом за допомогою ідентифікації через сервіс НБУ BankID або шерінг документів через застосунок «Дія». Про це повідомила пресслужба оператора.
Київстар дозволила підключати eSIM з контрактом за допомогою BankID та «Дії»
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«Раніше для оформлення eSIM з контрактним підключенням потрібно було особисто відвідувати магазин Київстар або ж підписувати необхідні документи через кур'єра. Зараз це можна зробити завдяки онлайн ідентифікації», — зазначили в Київстар.
Щоб оформити eSIM з контрактом потрібно на сайті інтернет-магазину Київстар обрати контрактний тариф. За допомогою BankID чи «Дії» абонент може завантажити необхідні документи, заповнити форму і підписати контракт онлайн за допомогою графічного підпису. Після цього він отримає QR-код для встановлення eSIM.
Завдяки технології eSIM користувач може мати декілька номерів на одному смартфоні, не переживаючи за наявність слотів в девайсі. Також eSIM не має строку давності, тож її не треба оновлювати.
Загалом, на цей час 337 тис абонентів обрали eSIM, а eSIM з контрактною формою обслуговування використовує 75 тис. користувачів.
Коментарі - 8
Для Діі та банкАйді тебе вже ідентифіковано, якщо раніше користувався.
А контрактна форма обслуговування більш безпечна, хоч і трохи більше вимагає уваги.
Мінфіну б ще такий метод авторизації додати — без зберігання особистих даних, просто токенізацію за допомогою встановлення особистості.
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Просто привязка симки к паспорту такое по всему миру, кроме Украины и ещё каких то стран)