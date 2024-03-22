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22 березня 2024, 11:28

Київстар дозволила підключати eSIM з контрактом за допомогою BankID та «Дії»

Київстар надав можливість підключати eSIM з контрактом за допомогою ідентифікації через сервіс НБУ BankID або шерінг документів через застосунок «Дія». Про це повідомила пресслужба оператора.

Київстар надав можливість підключати eSIM з контрактом за допомогою ідентифікації через сервіс НБУ BankID або шерінг документів через застосунок «Дія».

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«Раніше для оформлення eSIM з контрактним підключенням потрібно було особисто відвідувати магазин Київстар або ж підписувати необхідні документи через кур'єра. Зараз це можна зробити завдяки онлайн ідентифікації», — зазначили в Київстар.

Щоб оформити eSIM з контрактом потрібно на сайті інтернет-магазину Київстар обрати контрактний тариф. За допомогою BankID чи «Дії» абонент може завантажити необхідні документи, заповнити форму і підписати контракт онлайн за допомогою графічного підпису. Після цього він отримає QR-код для встановлення eSIM.

Завдяки технології eSIM користувач може мати декілька номерів на одному смартфоні, не переживаючи за наявність слотів в девайсі. Також eSIM не має строку давності, тож її не треба оновлювати.

Загалом, на цей час 337 тис абонентів обрали eSIM, а eSIM з контрактною формою обслуговування використовує 75 тис. користувачів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+15
TAN72
TAN72
22 березня 2024, 11:57
#
Идентификация личности .
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 березня 2024, 12:29
#
Ти секретний агент Джейсон Борн чи просто колишній майор військової поліції Джек Річер?
Для Діі та банкАйді тебе вже ідентифіковано, якщо раніше користувався.
А контрактна форма обслуговування більш безпечна, хоч і трохи більше вимагає уваги.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 березня 2024, 12:31
#
Взагалі це дуже круто, коли необхідні та корисні сервіси переходять під парасольку загального методу ідентифікації користувача. В цьому плані ми 75% планети обігнали через потужну IT базу.
Мінфіну б ще такий метод авторизації додати — без зберігання особистих даних, просто токенізацію за допомогою встановлення особистості.
Одразу коментарі очистяться від блазнів та фейк-акаунтів.
+
+15
TAN72
TAN72
22 березня 2024, 12:55
#
Много будешь знать скоро состаришся.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 березня 2024, 14:31
#
Схоже, ти насправді нікому крім мамці не потрібен =)
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
22 березня 2024, 13:13
#
Ще ніколи так легко не було отримати дані користувачів, потім не дивуйтеся що ваші дані будуть у всіх.
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 березня 2024, 13:14
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Неужели, ато водафон уже давно ввёл это без гемора ну, а киевстар хотя бы через дию сделали :D
Просто привязка симки к паспорту такое по всему миру, кроме Украины и ещё каких то стран)
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 березня 2024, 14:31
#
Дивина, але я з тобою згоден.
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