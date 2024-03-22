Київстар дозволила підключати eSIM з контрактом за допомогою BankID та «Дії»

Київстар надав можливість підключати eSIM з контрактом за допомогою ідентифікації через сервіс НБУ BankID або шерінг документів через застосунок «Дія». Про це повідомила пресслужба оператора.

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«Раніше для оформлення eSIM з контрактним підключенням потрібно було особисто відвідувати магазин Київстар або ж підписувати необхідні документи через кур'єра. Зараз це можна зробити завдяки онлайн ідентифікації», — зазначили в Київстар.

Щоб оформити eSIM з контрактом потрібно на сайті інтернет-магазину Київстар обрати контрактний тариф. За допомогою BankID чи «Дії» абонент може завантажити необхідні документи, заповнити форму і підписати контракт онлайн за допомогою графічного підпису. Після цього він отримає QR-код для встановлення eSIM.

Завдяки технології eSIM користувач може мати декілька номерів на одному смартфоні, не переживаючи за наявність слотів в девайсі. Також eSIM не має строку давності, тож її не треба оновлювати.

Загалом, на цей час 337 тис абонентів обрали eSIM, а eSIM з контрактною формою обслуговування використовує 75 тис. користувачів.