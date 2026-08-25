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25 серпня 2026, 9:30

Ціна Zcash перевищила $880 і оновила максимум за багато років

Ціна анонімної криптовалюти Zcash (ZEC) піднялася вище $880, оновивши максимум з 2016 року. Тоді актив впав з відмітки близько $4200 до нижче $100, за даними CoinMarketCap.

Ціна анонімної криптовалюти Zcash (ZEC) піднялася вище $880, оновивши максимум з 2016 року.

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За даними CoinGecko, за тиждень ZEC зріс більш ніж на 60%. Капіталізація активу перевищила $14 млрд. За останні 24 години обсяг ліквідацій ф’ючерсних позицій у парі з ZEC перевищив $12 млн.

Зазазнчимо, ралі відбулося через кілька місяців після масштабного падіння активу. У червні 2026 року ZEC просів до близько $250 після повідомлення про критичну вразливість у пулі Orchard, яка існувала протягом чотирьох років і потенційно могла призвести до неконтрольованої емісії. З того часу курс ZEC зріс більш ніж утричі.

Станом на 09:00 вартість криптовалюти згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну» становить:

Читайте також: Zcash втратила понад половину вартості через критичну уразливість: що відомо

Що кажуть аналітики

Coin Bureau вважають, що зростання прискорилося після подання Grayscale заявки на конвертацію Zcash Trust у перший у США спотовий ZEC ETF.

Аналітик під псевдонімом Shawn також виділив кілька можливих драйверів. Серед них — заявка Grayscale, потенційне внесення близько 200 000 ZEC компанією Digital Currency Group до трасту та шорт-сквіз.

Автор That Martini Guy ₿ пов’язав ралі з просуванням заявки на спотовий ETF. Він зазначив, що обсяги торгів ф’ючерсами на ZEC сягнули мільярдів доларів, а в криптоспільноті дедалі частіше поширюється наратив про «наступний біткоїн».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що анонімна криптовалюта Zcash (ZEC) зазнала стрімкого падіння, втративши понад половину своєї вартості за добу. У п'ятницю вранці, 5 червня, ціна активу у моменті опустилася до $272, хоча ще вранці 4 червня була на рівні $602.

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Джерело: Мінфін
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