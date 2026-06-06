Zcash втратила понад половину вартості через критичну уразливість: що відомо

Анонімна криптовалюта Zcash (ZEC) зазнала стрімкого падіння, втративши понад половину своєї вартості за добу. У п'ятницю вранці, 5 червня, ціна активу у моменті опустилася до $272, хоча ще вранці 4 червня була на рівні $602. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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Панічний розпродаж розпочався після того, як організація Shielded Labs, що займається розвитком екосистеми Zcash, повідомила про виявлення критичної помилки в транзакційному пулі Orchard.

На момент написання новини ціна активу становить $367.

Варто зазначити, що Zcash є децентралізованою криптомонетою з відкритим кодом, головна мета якої — гарантувати користувачам абсолютну анонімність та приватність їхніх грошових переказів.

Деталі

Аналітики з безпеки з'ясували, що через недостатньо жорсткі обмеження в архітектурі пулу Orchard зловмисники мали можливість безконтрольно створювати підроблені токени ZEC. Технічна вада дозволяла вносити довільні дані в операцію множення на еліптичній кривій, при цьому система не блокувала такі транзакції, а успішно їх пропускала.

Цей баг існував у коді ще з травня 2022 року. Оскільки пул Orchard є повністю конфіденційним, у Shielded Labs визнають: наразі неможливо точно встановити, чи встиг хтось скористатися цим експлойтом за три роки. Водночас розробники сподіваються, що масового випуску фальшивих монет не відбулося, адже ринок зреагував би на такий надлишок пропозиції набагато раніше.

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Екстрений хардфорк

Для ліквідації загрози команда Zcash в ніч на вівторок, 2 червня, тимчасово зупинила роботу пулу Orchard. Після цього було активовано екстрене оновлення мережі через процедуру хардфорку, внаслідок чого генерація нових блоків у блокчейні припинилася на кілька годин.

Зараз розробники готують масштабне технічне рішення. Для стабілізації ситуації в мережу планують впровадити:

Спеціальний інструмент, який дозволить будь-якому користувачеві самостійно перевірити відсутність підроблених токенів в Orchard;

Новий повністю захищений пул;

Систему обліку монет за принципом турнікета (turnstile accounting), яка відстежуватиме рух коштів та унеможливить дублювання активів.

Інвестори позбуваються активу

Після того, як на ринку почалася масова паніка, великі гравці стали терміново закривати позиції в ZEC. Зокрема, про повний розпродаж своїх запасів монети оголосив співзасновник криптобіржі BitMEX та засновник фонду Maelstrom Артур Хейс. У Х він заявив, що не збирається миритися з ризиками потенційного експлойту в цьому блокчейні.