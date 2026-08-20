Капіталізація крипторинку за добу збільшилася більш як на $200 млрд

Капіталізація крипторинку за добу збільшилася більш ніж на $200 млрд. Ринок зріс із $2,19 трлн до $2,42 трлн (10,5%). Про це пише Crypto Outlook.

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Хто показав зростання

Основне зростання припало на BTC до $71,8 тис. (11,2%) та ETH до $2,3 тис. (18,5%). При цьому капіталізація альткоїнів збільшилася лише на $38 млрд (9,6%) — із $394,3 млрд до $432,2 млрд.

У свою чергу токен HYPE виріс на 26,5% після заяв Трампа. Він сказав, що голова CFTC Майк Селіг працює над виходом платформи токена Hyperliquid на ринок США.

У той же час BTC-ETF зафіксували рекордний денний приплив за 3,5 місяці в $517,2 млн. При цьому ETH-ETF отримали найбільшу в 2026 році приток в $189,2 млн.

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За добу на ринку ліквідовано шорт-позицій на $3,1 млрд. Стрімке зростання ринку супроводжувалося заявами Мінфіну США про збільшення вдвічі викупу облігацій, що перевищують 10 років.