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20 серпня 2026, 10:39

Крипторинок за добу: Bybit рятує кошти за допомогою ШІ, $165 млн у справі про шахрайство та атака на DAO

За останню добу у криптосвіті відбулися одразу кілька подій, які показують, як змінюються ризики для інвесторів і платформ. Bybit розповіла про результати використання ШІ для кібербезпеки, у США висунули обвинувачення у справі про шахрайство на $165 млн, а Binance допомогла зупинити атаку на DAO.

За останню добу у криптосвіті відбулися одразу кілька подій, які показують, як змінюються ризики для інвесторів і платформ.

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Bybit заявила про $700 млн потенційно врятованих коштів завдяки ШІ

За даними CoinDesk, криптобіржа Bybit повідомила, що з 1 січня до 15 червня її системи на основі ШІ зупинили понад 30 тис. підозрілих заявок на виведення коштів. За оцінкою компанії, це дозволило захистити близько 20 тис. користувачів від потенційних втрат на понад $700 млн.

ШІ також допоміг перевіряти код і знаходити критичні вразливості до п’яти разів частіше за ручний аудит. Період від виявлення проблеми до її тестування скоротився приблизно з двох тижнів до двох годин. За цей час система опрацювала понад 100 тис. повідомлень про загрози.

Ці результати Bybit вперше оприлюднила після злому у лютому 2025 року, коли з біржі було викраденоблизько $1,46 млрд.

У США судитимуть обвинуваченого у криптошахрайстві на $165 млн

Як повідомляє Bitcoin.com, Федеральні прокурори США висунули обвинувачення Едварду Зімбарді, якого звинувачують в організації інвестиційної схеми The Crypto Program. За версією слідства, у 2022−2023 роках вона залучила понад $165 млн у цифрових активах від тисяч інвесторів.

Учасникам обіцяли гарантовану щомісячну дохідність 25%. При цьому понад $34 млн, за даними прокуратури, Зімбарді використав для ризикованих валютних операцій, а щонайменше $10 млн — на особисті витрати, зокрема автомобілі та нерухомість.

Після краху схеми він виїхав із США та оселився на Фіджі. 14 серпня 2026 року його затримали та депортували до США. Наразі справа розглядається федеральним судом.

Binance зупинила атаку на DAO з потенційною втратою $1,2 млн

Як повідомляє GNcrypto, команда безпеки Binance виявила шкідливу пропозицію в управлінні неназваною DAO менш ніж за 48 годин до її виконання. Проєкт попередили, після чого голосування відхилило пропозицію, яка могла відкрити доступ приблизно до $1,2 млн казначейських токенів.

Binance також скоординувалася з іншими централізованими біржами, які торгували відповідним токеном. Вони тимчасово призупинили депозити, обмеживши можливості переміщення активів.

За даними компанії, проблема була пов’язана не зі звичайною вразливістю коду, а з механікою управління DAO: низький поріг подачі пропозицій і короткий період перевірки можуть дозволити шкідливим рішенням швидко дійти до голосування.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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