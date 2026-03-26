26 березня 2026, 15:11

TikTok йде у кіно: соцмережа наймає акторів для власних мікросеріалів

Популярна платформа TikTok серйозно береться за формат короткометражних драм. Після тестування окремої стрічки для мінісеріалів у США та на інших ринках, компанія переходить до створення власного ексклюзивного контенту. Про це повідомляє Business Insider.

TikTok йде у кіно: соцмережа наймає акторів для власних мікросеріалів
Фото: pixabay

Згідно з внутрішніми листами компанії, TikTok уже цього місяця проводить кастинг акторів для нового проєкту у стилі «мильної опери».

Підготовка до експансії

Ще в листопаді компанія подала заявку на торговельну марку «TikTok Drama». До переліку послуг входять розробка та виробництво коротких драматичних серіалів, телепрограм та веб-епізодів.

Формат «вертикалок» — це серіали, розбиті на відео тривалістю від 1 до 5 хвилин. Сюжети зазвичай фокусуються на романтиці, зрадах та неочікуваних поворотах, характерних для класичних теленовел.

У поточній стрічці драм TikTok уже використовує контент від партнерів, де частину шоу створено за допомогою ШІ, що дозволяє додавати абсурдні сюжети або анімованих персонажів.

Загроза для партнерів та ринку

Запуск власного продакшну може викликати невдоволення у нинішніх партнерів платформи (таких як SnackShort або NetShort), які використовують TikTok для залучення платних підписників у свої застосунки.

Проте TikTok не вперше намагається диверсифікувати бізнес: раніше компанія запускала власне книжкове видавництво та сервіси музичного лейбла, хоча ці проєкти не стали критичною загрозою для традиційних гравців ринку.

Глобальний тренд: досвід Китаю та конкуренція

Інтерес до мікродрам продиктований досвідом материнської компанії ByteDance. У Китаї цей формат уже став надпопулярним у застосунку Douyin. Тепер тренд захоплює Захід:

  • Обсяг ринку: у 2026 році ринок мікродрам у США оцінюють у $1,4 млрд.
  • Конкуренція: Netflix, Paramount та Disney також розглядають можливість додавання короткометражного контенту. Amazon уже почав тестувати подібну функцію в Індії.

Крім того, це нові можливості для акторів — для багатьох артистів зйомки у «вертикалках» стають новим способом заробітку в умовах дефіциту ролей у традиційному кіно.

Хоча TikTok ще не надав офіційних коментарів, очевидно, що платформа прагне максимально монетизувати час користувачів, перетворюючись із майданчика для коротких відео на повноцінного медіавиробника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
