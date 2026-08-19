Hyundai Tucson п'ятого покоління: в мережі з'явилися перші подробиці (фото)

У мережі поширюються офіційні фото нового Hyundai Tucson, який кардинально змінив зовнішність і додав у розмірах. Про це пише «Укравтопром».

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які розміри авто

Розміри авто (Д/Ш/В): 4700 (+60мм)/1905 (+40мм)/1685 мм (+20мм).

Колісна база — 2785 мм.

Технічні характеристики та силові установки новинки компанія поки не розкриває. Очікується, що модель збереже бензинові та гібридні версії.

Подробиці про комплектації, техніку та дату виходу нового Tucson на різні ринки Hyundai обіцяє повідомити найближчим часом.