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19 серпня 2026, 10:50

Українці дедалі частіше відмовляються від готівки: 96% карткових операцій уже безготівкові

Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за перше півріччя 2026 року.

Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати.

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Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих в Україні, у першому півріччі 2026 року становила 4903,7 млн шт., а їхня сума — 3 861,2 млрд грн.

Із них безготівковими були 4 707,6 млн операцій на загальну суму 2587,3 млрд грн — це відповідно на 7,5% та на 16,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

96% операцій із платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2026 року за сумою досягла 67% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — 96% (за перше півріччя 2025 року — 65,3% та 95,3% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах — 75,4% та 53,1% відповідно.

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Перекази з картки на картку в першому півріччі 2026 року становили менше десятої частини за кількістю (6,9%) та чверть за сумою (25%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 16,6% за сумою та 13,7% за кількістю.

Протягом січня — липня середня сума однієї операції становила:

  • у торговельній та сервісній мережах — 387 грн (у першому півріччі 2025 року — 342 грн);
  • переказ з картки на картку — 1 980 грн (1 835 грн);
  • оплата товарів та послуг в інтернеті - 666 грн (589 грн).

Платіжна інфраструктура розширюється

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем збільшилася на 4,3% (до 582,5 тис.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 13,9% (до 699,3 тис.).

Банкоматна мережа з початку року також зросла (на 0,2%) — до 15,8 тис. банкоматів.

За перше півріччя 2026 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 153,2 млн шт. Це на 3% більше порівняно із січнем цього року.

Загалом цьогоріч у червні активними були 61,1 млн або 40% платіжних карток (у січні - 65,4 млн шт. або 44%).

Зменшення кількості активних платіжних карток пов’язано із завершенням дії низки державних програм соціальної підтримки громадян (наприклад, «Зимова підтримка», «Тепла зима» тощо), у межах яких використовувалися платіжні картки на початку року.

Залишаються популярними безконтактні платежі

Загалом більше половини (понад 56,8%) активних платіжних карток у червні були безконтактними.

Також зростає популярність токенізованих платіжних карток в Україні. Їх кількість з початку року збільшилася на 1,7% (до 21,1 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є кожна третя (34,5%).

У результаті все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. Приблизно 99% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у січні - червні 2026 року здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
TAN72
TAN72
19 серпня 2026, 11:05
#
Как же мечтают о безнале,но кеш рулит
+
0
nitrous2000
nitrous2000
19 серпня 2026, 11:26
#
Безнал це зручно в магазах, а кеш то про друге
+
+15
TAN72
TAN72
19 серпня 2026, 14:12
#
Особенно когда отсутствует интернет 😂
+
+15
nitrous2000
nitrous2000
19 серпня 2026, 14:26
#
Ну да, він же прям кожен день відсутній
+
0
S1ax
S1ax
19 серпня 2026, 15:47
#
Без интернета в продуктовом магазине несколько раз рассчитывался, проблем не было!
+
+45
JWT
JWT
19 серпня 2026, 13:24
#
Якраз вчора відмовився від безготівкового розрахунку, бо термінали не працювали, добре що був кеш
+
0
S1ax
S1ax
19 серпня 2026, 15:50
#
Теж така історія була, не приймало з привату, моно, сенс, але у мене є ще ПУМБ, з нього все спрацювало!
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
19 серпня 2026, 16:35
#
Ходить по магазинам в настоящее время без налички. то еще приключение. Вчера смотрел на народ, который не мог оплатить через приват, а у меня наличка всегда с собой.
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