Українці дедалі частіше відмовляються від готівки: 96% карткових операцій уже безготівкові

Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за перше півріччя 2026 року.

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Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих в Україні, у першому півріччі 2026 року становила 4903,7 млн шт., а їхня сума — 3 861,2 млрд грн.

Із них безготівковими були 4 707,6 млн операцій на загальну суму 2587,3 млрд грн — це відповідно на 7,5% та на 16,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

96% операцій із платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у першому півріччі 2026 року за сумою досягла 67% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — 96% (за перше півріччя 2025 року — 65,3% та 95,3% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах — 75,4% та 53,1% відповідно.

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Перекази з картки на картку в першому півріччі 2026 року становили менше десятої частини за кількістю (6,9%) та чверть за сумою (25%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 16,6% за сумою та 13,7% за кількістю.

Протягом січня — липня середня сума однієї операції становила:

у торговельній та сервісній мережах — 387 грн (у першому півріччі 2025 року — 342 грн);

переказ з картки на картку — 1 980 грн (1 835 грн);

оплата товарів та послуг в інтернеті - 666 грн (589 грн).

Платіжна інфраструктура розширюється

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем збільшилася на 4,3% (до 582,5 тис.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 13,9% (до 699,3 тис.).

Банкоматна мережа з початку року також зросла (на 0,2%) — до 15,8 тис. банкоматів.

За перше півріччя 2026 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 153,2 млн шт. Це на 3% більше порівняно із січнем цього року.

Загалом цьогоріч у червні активними були 61,1 млн або 40% платіжних карток (у січні - 65,4 млн шт. або 44%).

Зменшення кількості активних платіжних карток пов’язано із завершенням дії низки державних програм соціальної підтримки громадян (наприклад, «Зимова підтримка», «Тепла зима» тощо), у межах яких використовувалися платіжні картки на початку року.

Залишаються популярними безконтактні платежі

Загалом більше половини (понад 56,8%) активних платіжних карток у червні були безконтактними.

Також зростає популярність токенізованих платіжних карток в Україні. Їх кількість з початку року збільшилася на 1,7% (до 21,1 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є кожна третя (34,5%).

У результаті все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. Приблизно 99% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у січні - червні 2026 року здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.