«Готівка чи безготівка: що обирають українці у нестабільні часи?»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 червня 2025, 12:30

Готівка чи безготівка: що обирають українці у нестабільні часи?

Українці дедалі охочіше переходять на безготівкові розрахунки, адже це швидко, зручно і безпечно. Проте відмова від готівки залишається лише гіпотетичним сценарієм. Війна навчила нас: паперові гроші — це не анахронізм, а важливий елемент фінансової стабільності в умовах непередбачуваних викликів. Особливо, коли мова йде про валюту.

Українці дедалі охочіше переходять на безготівкові розрахунки, адже це швидко, зручно і безпечно.

Безготівкова економіка: поступова, але впевнена

Безготівкові платежі в Україні невпинно зростають. За даними Національного банку, станом на початок 2025 року фізичні особи мали майже 185,2 млн рахунків у банках, та ще 502 тис. — у небанківських установах. Загалом рахунки відкрили понад 84 млн осіб і суб'єктів господарювання — на 2% більше, ніж роком раніше. Причому більшість рахунків — поточні (166,2 млн), ще 19,5 млн — вкладні.

Як зазначає НБУ, «співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки».

Активно зростає й частка безготівкових операцій з платіжними картками. За підсумками 2024 року, вона сягнула 94,6% за кількістю і 64,5% за сумою всіх транзакцій. Найпопулярніші типи операцій — розрахунки в торговельній мережі, онлайн-покупки та перекази з картки на картку.

«Банківська система стабільна і ризиків того, що ви з якихось причин не зможете скористатись своїми грошима, які лежать, наприклад, на карткових рахунках, немає. Банки продемонстрували свою стійкість, і готовність працювати під час блекаутів», — зауважує фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Чому готівка не зникає

Попри цифровізацію, готівка не поспішає зникати з гаманців українців. І це стосується не лише гривні, а й валюти.

Від початку повномасштабного вторгнення обсяг готівкової гривні в обігу зріс на 192 млрд грн, і з них левова частка — це банкноти номіналом 1000 грн. Попри технологічний прогрес, українці не поспішають відмовлятися від фізичних грошей — і мають на це підстави.

«Повномасштабне вторгнення росії, їх атаки на інфраструктуру, в тому числі хакерські, ставлять під загрозу повну відмову від готівки на користь зручніших безготівкових розрахунків. Життя нас навчило, що певний обсяг грошей варто тримати в паперовій формі на випадок катаклізмів», — пояснює Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.

Війна змусила багатьох мати «фінансову подушку» — не лише на рахунках, а й у кишені. У компанії КИТ Group, найбільшій ліцензованій мережі обмінних пунктів в Україні, наголошують: «У поточній реальності хоча б оперативний запас готівки став важливим інструментом особистої фінансової безпеки. Її головні переваги — мобільність, захист від технологічних збоїв у банках чи кібератак на їх системи, захист від форс-мажорів, включаючи відключення електроенергії, перебої зі зв’язком. Готівка залишається актуальною як у щоденному побуті, так і для реагування на життєві виклики — термінові витрати чи екстрені ситуації».

Це підтверджує й Андрій Шевчишин: «Суму, якої вистачить на 2−3 місяця життя, треба мати „під рукою“, у дуже ліквідних позиціях — готівка або на рахунках. 60−70% в гривні, решту можна розділити між доларом і євро».

Валюта — головна готівкова «подушка»

Якщо попит на гривню залишається стабільним, то готівкова валюта — справжній фаворит останніх років. За оцінками НБУ, за 2022−2024 роки українці збільшили обсяг готівкових валютних заощаджень на $38 млрд. Лише у січні 2025 року банки завезли до України $1,769 млрд — майже рекордний показник за рік.

«Послаблення валютних обмежень і покращення ситуації із наявністю готівки в обмінниках, дають громадянам можливість її придбати про запас», — коментує Михайло Демків.

Попит на валюту пояснюється декількома чинниками:

  • бажання зберегти кошти в стабільніших активах через інфляцію та девальваційні очікування;

  • ризики блокування рахунків та транзакцій з боку банків;

  • підтримка родичів за кордоном та транскордонні перекази;

  • регулярні цикли попиту — перші числа місяця, святкові періоди, відпустки.

У КИТ Group пояснюють: «У структурі попиту долар стабільно залишається валютою № 1, але євро поступово набирає обертів та збільшує частку в операціях обміну до третини, особливо в контексті подорожей до ЄС та проживання там багатьох українців… Зросла частка операцій з польським злотим — це також наслідок більшої чисельності українців у цій країні».

Безпека понад усе: як уникнути шахраїв під час обміну

З попитом на обмінні операції зростає й кількість шахрайських схем — фейкові пункти в орендованих офісах, підроблені сайти, Telegram-обмінники без ліцензій. У таких умовах важливо не лише обміняти валюту вигідно, а й безпечно.

«Авжеж, для обміну валют потрібно обирати ті місця, до яких є довіра. Це, наприклад, можна робити в касах банків. Тут ризик натрапити на шахраїв мінімальний. Так само, як і у надійних обмінників, — наголошує Андрій Шевчишин. — Якщо ви перевірили, що у пункта обміну є ліцензія, бачите, що туди періодично приїжджають інкасатори, то, напевно, йому можна довіряти. Звертатись до „мінял“, які, можливо, пропонують привабливіший курс — це вже особиста відповідальність кожного, бо тут завжди є місце для ризиків».

КИТ Group, наприклад, дбає про безпеку клієнтів через поєднання цифрового і фізичного сервісу: «У наших точках діють відеофіксація, система контролю входу/виходу. Фахівці перевіряють справжність купюр на спеціалізованому обладнанні. Звісно, видаються чеки про проведені операції».

Що далі: як зберігати гроші в часи нестабільності

Аналітики очікують, що попит на готівку залишиться високим і надалі. Восени він може навіть зрости — через курсові очікування, новий бізнес-сезон і можливі ризики для енергосистеми.

Однак водночас зростає і фінансова грамотність: українці починають диверсифікувати заощадження.

«Попри стійкий інтерес до готівки, ми бачимо зростання фінансової грамотності: українці дедалі частіше комбінують фінансові інструменти, ділять заощадження на частини — „оперативну“ (готівка), „страхову“ (в твердих валютах), „планову“ (депозити, облігації тощо)», — кажуть у КИТ Group.

Компанія радить дотримуватись принципу «3 резервів»:

  • готівка — для оперативних витрат;

  • поточні рахунки — для швидкого доступу до коштів;

  • інвестиційні інструменти — для довгострокових цілей (ОВДП, депозити, криптовалюти).

І головне — не панікувати. «У періоди курсових коливань ключове — не панікувати, а мати доступ до реальних курсів в режимі реального часу, фіксувати вигідний курс заздалегідь, користуватись перевіреними сервісами і не робити транзакцій під впливом емоцій», — наголошують у КИТ Group.

Хоча безготівкові технології невпинно розвиваються, українці ще довго не відпустять готівку. Її роль змінюється — вона вже не є головною формою щоденних платежів, але залишається важливим елементом фінансової безпеки в умовах нестабільності. І цей баланс ще довго визначатиме наші фінансові звички.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
11 червня 2025, 12:38
#
«Готівка чи безготівка: що обирають українці у нестабільні часи?»

Достатньо почитати кількість відгуків з блокуваннями банківських рахунків, щоб зрозуміти який вибір правильний, а який безготівка :)
+
0
Я_ __
Я_ __
11 червня 2025, 12:44
#
«Попри цифровізацію, готівка не поспішає зникати з гаманців українців. І це стосується не лише гривні, а й валюти.»

Об`єктивно, готівці (монети теж враховуємо) тисячі років, так можливо це допомогло б якійсь мірі «подобалити» тіньову економіку, але будемо відверті, ну всім відомо, скільки депутатів живуть за рахунок кришування тіньової економіки, плюс жоден банк України не може гарантувати 100% безпеку, адже кошти на рахунку можуть зникати, перераховуватися на інші карти без відома власника, кредити можуть відкриватися і купа всього іншого, тут достатньо почитати відгуки про банки на Мінфін, та що вже там, можна прочитати новини про американський citibank котрий не один, і не два рази, а значно більше, «помилково» перераховував від 1 мільйона до 81 трильйона доларів США, так в банк (за повідомленнями) наче відносно швидко все зрозуміли і повернули гроші куди треба, ніхто не постраждав, ну принаймні так ЗМІ запевняють, але сенс в тому, що кому на карту впало 81 трильйон доларів, а це американський банк, тому якщо в американських провідних банках подібні випадки трапляються, то чи варто очікувати супер мега «захист» ваших грошей в українському банку і українській юрисдикції? Тут кожен сам дасть собі відповідь.

Плюс збої електроніки, перепади напруги, блекаути і «зависання» розрахункових апаратів теж завжди присутні.
+
0
Я_ __
Я_ __
11 червня 2025, 12:55
#
«Авжеж, для обміну валют потрібно обирати ті місця, до яких є довіра. Це, наприклад, можна робити в касах банків. Тут ризик натрапити на шахраїв мінімальний.»

Це хрень повна, по-перше банкам так само здають підроблені купюри, котрі потім потрапляють до населення, читав якось, що людина отримала купюру (долар) в банку, потім здала назад в цей же банк, але банк не прийняв видану ними ж купюру, сказавши що купюра не справжня. Плюс в банках дуже і дуже часто видають не валюту, а труху, особливо якщо мова про долар.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає sasok33 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами