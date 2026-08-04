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4 серпня 2026, 18:02

Київщина перевірила готовність мобільних операторів до блекаутів

У Київській області провели масштабне тестування готовності мобільних операторів та громад до роботи в умовах тривалих знеструмлень. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Під час перевірки відпрацювали сценарій, за якого базові станції мають працювати завдяки резервному живленню від мобільних генераторів.

У Київській області провели масштабне тестування готовності мобільних операторів та громад до роботи в умовах тривалих знеструмлень.

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Головна мета тестування — перевірити швидкість взаємодії між операторами зв’язку, громадами та органами влади.

Наразі громади Київщини отримали від мобільних операторів 1196 генераторів для базових станцій. У разі тривалого відключення електроенергії оператор має повідомити про потребу в резервному живленні, громада — забезпечити виїзд мобільної групи та доступ до об'єкта, а районні та обласна адміністрації — координувати процес.

У тестуванні взяли участь усі 69 територіальних громад Київської області, а також оператори Vodafone Ukraine, lifecell та Kyivstar.

Під час перевірки виявили проблеми у 14 громадах

Навчання проходило через обласну систему реагування.

Мобільні групи отримували завдання, виїжджали до визначених базових станцій та перевіряли:

  • доступність об'єктів для аварійних бригад;
  • стан генераторів та можливість підключення резервного живлення;
  • готовність громад забезпечити транспорт і необхідні ресурси;
  • швидкість передачі інформації між усіма учасниками.

За результатами перевірки у 55 громадах мобільні групи успішно дісталися до базових станцій та підтвердили готовність обладнання до роботи.

Водночас у 14 громадах виявили проблеми, зокрема зі станом під'їзних шляхів до об'єктів, доступом до базових станцій або підключенням обладнання. Усі недоліки зафіксували та передали для подальшого усунення.

У Київській ОДА зазначили, що повторну перевірку проведуть після того, як виявлені проблеми будуть виправлені. За словами представників адміністрації, тестування дозволило оцінити реальний стан готовності системи та визначити, які процеси потребують доопрацювання.

Нагадаємо

Необхідність перевірки готовності до роботи в умовах знеструмлень пов’язана ще й з тим, що в Україні зберігаються ризики для стабільності енергосистеми.

Мінфін вже повідомляв, що через високий рівень споживання електроенергії, спеку та навантаження на обладнання у Києві та Київській області вже застосовували екстрені відключення електроенергії.

У таких умовах стабільна робота мобільного зв’язку залежить від наявності резервного живлення на базових станціях та оперативної взаємодії аварійних служб.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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