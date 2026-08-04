Економіка України повернулася до зростання у другому кварталі — Держстат

У другому кварталі 2026 року реальний валовий внутрішній продукт України продемонстрував позитивну динаміку, збільшившись як порівняно з попереднім кварталом, так і відносно аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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За даними відомства:

Порівняно з I кварталом 2026 року реальний ВВП зріс на 0,4% (з урахуванням сезонного фактора).

Порівняно з II кварталом 2025 року економіка зросла на 0,6%.

У Держстаті пояснюють, що оперативна оцінка базується на попередній статистичній інформації про темпи зростання чи зниження виробництва за ключовими видами економічної діяльності.

Більш деталізовані уточнені дані про стан української економіки за II квартал 2026 року відомство планує оприлюднити у вересні.

Ключові драйвери

За оцінкою фінансового аналітика Андрія Шевчишина, фактичні показники виявилися суттєво нижчими за очікування (попередній прогноз становив +1,4% р/р).

Головними драйверами економіки у II кварталі стали державний сектор та зростання середніх зарплат (+23,1%), які стимулювали роздрібну торгівлю (+9%). Водночас стримуючим фактором виступило стрімке зростання імпорту (+21,3%), яке вираховується з показника ВВП.

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Складові ВВП за ІІ квартал 2026 року:

Вантажні перевезення: +10%

Експорт товарів та послуг: +7,7% (частково завдяки активізації відвантажень перед введенням квот ЄС)

Промисловість: +0,9% (переважно за рахунок машинобудування та добувної галузі)

Агросектор: -0,7%

Пасажирські перевезення: -1,3%

Будівництво: -7,5%

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Прогноз до кінця 2026 року

Експерт знизив прогноз зростання ВВП на III квартал із +2% до +1,2% із ризиком подальшого пониження. Невеликий плюс очікується завдяки аграріям (через низьку базу порівняння) та держсектору, хоча в інших галузях спостерігається слабкість.

Прогноз на IV квартал становить +1,3%, однак остаточний результат залежатиме від перебігу війни, інтенсивності обстрілів енергетики та ефективності деблокади портів.

Загалом за підсумками 2026 року зростання ВВП України оцінюється на рівні +0,7%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за оцінкою ІЕД, у червні 2026 року зростання реального ВВП становило 0,8% порівняно з червнем минулого року. Про це повідомляється у Місячному економічному моніторингу України за липень 2026 року.