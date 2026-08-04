У Києві назвали терміни відкриття нових станцій метро на Виноградар

У Києві планують відкрити дві нові станції метро у 2027 році та ще одну — у 2029 році. Відповідні плани передбачені у проєкті Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2027−2029 роки. Про це повідомляють Новини Live.

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Документ передбачає продовження Сирецько-Печерської лінії метро у напрямку Виноградаря. Загальна довжина нової ділянки має становити 3,78 км. У межах проєкту планують збудувати три станції, дві з яких мають запрацювати у 2027 році.

Йдеться про станції «Мостицька» та «Варшавська», відкриття яких спочатку планували ще у 2021 році. Ще одну станцію на новій ділянці метро столична влада планує завершити у 2029 році.

У проєкті програми зазначено, що розвиток транспортної інфраструктури є одним із пріоритетних напрямів для Києва. Водночас строки реалізації будівництва метро на Виноградар неодноразово переносилися через проблеми з фінансуванням, будівельними роботами та змінами вартості проєкту.

Скільки коштує затримка будівництва метро на Виноградар

Будівництво продовження Сирецько-Печерської лінії почали ще у 2019 році. Однак заплановане у 2021 році відкриття не відбулося.

Раніше КП «Київський метрополітен» повідомляло про значні фінансові втрати, пов’язані із затримкою реалізації проєкту. За даними підприємства, збитки через недобудовану ділянку метро вже досягли 2,3 млрд грн. Київ через суд вимагає стягнення майнової шкоди з АТ «Київметробуд» — колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар, який проводив роботи у 2018−2023 роках.

Водночас, за оцінками депутатів Київської міської ради, вартість завершення будівництва суттєво зросла. Якщо спочатку проєкт оцінювали приблизно у 4 млрд грн, то нині необхідні витрати можуть становити близько 24 млрд грн.

Основні етапи проєкту:

будівництво продовження Сирецько-Печерської лінії у напрямку Виноградаря;

відкриття станцій «Мостицька» та «Варшавська» у 2027 році;

завершення будівництва ще однієї станції у 2029 році.

Наразі проєкт Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2027−2029 роки ще має пройти процедуру затвердження. У разі ухвалення документа зазначені строки стануть офіційним планом розвитку столичної транспортної інфраструктури.

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