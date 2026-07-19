Росіяни знищили завод українського виробника військової амуніції UKRTAC

У ніч на 19 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу повністю знищено виробничі потужності та складські приміщення українського виробника військової амуніції UKRTAC. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе.

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За словами Дангадзе, будівлі заводу, усе обладнання та готове майно втрачені через пряме влучання російської ракети. Проте найважливішим є те, що під час обстрілу ніхто з працівників підприємства не загинув.

Засновник компанії наголосив, що попри масштабні матеріальні збитки, ворогу не вдасться знищити досвід, знання та єдність команди. Компанія вже заявила про намір відновити виробництво.

«Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим», — підкреслив Дангадзе.

UKRTAC

Компанія UKRTAC — український виробник засобів індивідуального балістичного захисту. Підприємство постачає для потреб Сил оборони бронежилети, плитоноски, а також тактичне спорядження, зокрема штурмові рюкзаки й баули.

UKRTAC була створена як волонтерська ініціатива після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Спочатку команда постачала бронежилети з-за кордону, а згодом налагодила їхнє власне виробництво.

Контекст

За словами президента України Володимира Зеленського, у ніч на 19 липня російська армія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

Всього ж за цей тиждень росія застосувала проти України близько 1 450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів.