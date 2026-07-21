У червні 2026 року реальний ВВП зріс на 0,8% — ІЕД

За оцінкою ІЕД, у червні 2026 року зростання реального ВВП становило 0,8% порівняно з червнем минулого року. Про це повідомляється у Місячному економічному моніторингу України за липень 2026 року.

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Загалом у другому кварталі експерти ІЕД оцінюють зростання реального ВВП на рівні 0,6%. Також, зважаючи на наявні дані Держстату, ІЕД погіршив оцінку зростання ВВП за травень з 0,9% до 0,3%.

Падіння в червні 2026 -го до відповідного місяця попереднього року спостерігалось, зокрема, в енергетичному та транспортному секторах.

Енергетика

Виробництво електроенергії та розподіл газу, за оцінкою, скоротилися на 7%.

«Виробництво електроенергії на ГЕС та ТЕС залишалося низьким через зниження рівня води у водосховищах, ремонтну кампанію та відновлювальні роботи після завданих пошкоджень. Сплеск споживання наприкінці червня через спеку, високі ціни імпорту та нестачу власної генерації спричинив дефіцит в енергосистемі та тимчасове повернення до обмежень електропостачання», — зазначила провідна експертка ІЕД Ірина Коссе.

Транспорт

Падіння сповільнилося до 5% завдяки ефекту низької бази минулого року, водночас сектор продовжує страждати від російських атак на поштові термінали.

«З початку року по українських портах було випущено понад 1,5 тис. ударних БпЛА, а кількість ударів по портовій інфраструктурі зросла більш ніж у 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Крім того, зафіксовано понад 70 атак на торговельні судна. Попри це, Український морський коридор продовжує працювати. Проте безпекові ризики здорожчують страхування, відновлення інфраструктури та ускладнюють фрахтування», — повідомила Ірина Коссе.

Водночас зростання було в сільському господарстві, торгівлі, добувній та переробній промисловості.

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Сільське господарство

Зросло одразу на 9%, оскільки збір зернових цього року розпочався раніше і зріс на близько 20%.

«Також у червні показники сільського господарства включають вже і рослинництво, тоді як у перші п’ять місяців року лише тваринництво», — зазначила провідна експертка ІЕД та співавторка Місячного економічного моніторингу України Олександра Бетлій.

Торгівля

Зростання реальної доданої вартості в торгівлі у червні ІЕД оцінює на рівні 5%, що відображає зростання попиту. Також, за свіжими даними Держстату, у травні зростання товарообороту роздрібної торгівлі прискорилося до 10,9% дпр.

Добувна та переробна промисловість

Добувна промисловість продемонструвала зростання на 4%, переробна, за оцінкою, зросла на 2,3% завдяки кращому доступу до електроенергії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, за даними ІЕД, у травні 2026 року зростання реального ВВП становило 0,9% порівняно з травнем минулого року.