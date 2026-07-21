У червні 2026 року реальний ВВП зріс на 0,8% — ІЕД

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 липня 2026, 15:21

У червні 2026 року реальний ВВП зріс на 0,8% — ІЕД

За оцінкою ІЕД, у червні 2026 року зростання реального ВВП становило 0,8% порівняно з червнем минулого року. Про це повідомляється у Місячному економічному моніторингу України за липень 2026 року.

У червні 2026 року реальний ВВП зріс на 0,8% — ІЕД

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загалом у другому кварталі експерти ІЕД оцінюють зростання реального ВВП на рівні 0,6%. Також, зважаючи на наявні дані Держстату, ІЕД погіршив оцінку зростання ВВП за травень з 0,9% до 0,3%.

Падіння в червні 2026 -го до відповідного місяця попереднього року спостерігалось, зокрема, в енергетичному та транспортному секторах.

Енергетика

Виробництво електроенергії та розподіл газу, за оцінкою, скоротилися на 7%.

«Виробництво електроенергії на ГЕС та ТЕС залишалося низьким через зниження рівня води у водосховищах, ремонтну кампанію та відновлювальні роботи після завданих пошкоджень. Сплеск споживання наприкінці червня через спеку, високі ціни імпорту та нестачу власної генерації спричинив дефіцит в енергосистемі та тимчасове повернення до обмежень електропостачання», — зазначила провідна експертка ІЕД Ірина Коссе.

Транспорт

Падіння сповільнилося до 5% завдяки ефекту низької бази минулого року, водночас сектор продовжує страждати від російських атак на поштові термінали.

«З початку року по українських портах було випущено понад 1,5 тис. ударних БпЛА, а кількість ударів по портовій інфраструктурі зросла більш ніж у 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Крім того, зафіксовано понад 70 атак на торговельні судна. Попри це, Український морський коридор продовжує працювати. Проте безпекові ризики здорожчують страхування, відновлення інфраструктури та ускладнюють фрахтування», — повідомила Ірина Коссе.

Водночас зростання було в сільському господарстві, торгівлі, добувній та переробній промисловості.

Читайте також: ВВП України у травні зріс на 0,8% і компенсував падіння початку року — Мінекономіки

Сільське господарство

Зросло одразу на 9%, оскільки збір зернових цього року розпочався раніше і зріс на близько 20%.

«Також у червні показники сільського господарства включають вже і рослинництво, тоді як у перші п’ять місяців року лише тваринництво», — зазначила провідна експертка ІЕД та співавторка Місячного економічного моніторингу України Олександра Бетлій.

Торгівля

Зростання реальної доданої вартості в торгівлі у червні ІЕД оцінює на рівні 5%, що відображає зростання попиту. Також, за свіжими даними Держстату, у травні зростання товарообороту роздрібної торгівлі прискорилося до 10,9% дпр.

Добувна та переробна промисловість

Добувна промисловість продемонструвала зростання на 4%, переробна, за оцінкою, зросла на 2,3% завдяки кращому доступу до електроенергії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, за даними ІЕД, у травні 2026 року зростання реального ВВП становило 0,9% порівняно з травнем минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами