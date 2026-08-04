АЗС підвищують ціни та впроваджують ліміти на пальне: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

В Україні продовжує дорожчати пальне. Станом на 29 липня середня вартість бензину А-95 становила 80,03 гривень, а дизеля — 89,66 гривень за літр. І ці цінники вже були рекордними: за останні два тижні мережі підвищили прайси на 4−8 гривень за літр, а деякі — і на 16 гривень.

Але вже 31 липня бензин А-95 у роздробі подорожчав до 81,19 гривні, а дизель — до 91,00 гривні за літр, і ціни, найімовірніше, продовжать зростати. За вихідні (31 липня — 3 серпня) дизпальне подорожчало ще на 60 копійок, а бензин — на 6 копійок.

Голова консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн не виключає, що цінники на дизель досягнуть 100 гривень за літр, а, можливо, й більше, якщо на ринку станеться щось екстраординарне.

Але дорожнеча пального не рятує від ажіотажу. На багатьох заправках розпочалися перебої з різними видами пального. Деякі АЗС також запроваджують ліміти на відпуск пального в одні руки. Як пояснив засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін, такий крок пов'язаний зі спробами запобігти масовому продажу великих обсягів пальног, а такий ризик є. На ринку склалася парадоксальна ситуація — оптові ціни найчастіше вищі за роздрібні, що пов'язано з високими темпами подорожчання ресурсу в закупівлі.

Цікаво також, що ринок пального останнім часом не так сильно реагує на нафтові котирування, як раніше. Так, останнім часом ажіотаж на біржах пішов на спад, нафта трохи подешевшала, але нафтопродукти продовжують дорожчати.

Експерти пояснюють цю тенденцію браком пального, особливо дизеля, на європейському ринку, де закуповуються наші імпортери.

Водночас керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев вважає, що українські продавці згущують фарби та підвищують цінники «із запасом», намагаючись максимально заробити на ажіотажі.

«Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку пального, чи загрожує Україні його дефіцит, і за якими цінами заправлятимемося.

Нові цінники та обмеження

Українські АЗС майже щодня переписують ціни на пальне. Так, лише з 28 до 29 липня середня вартість дизеля зросла на 78 копійок за літр (до 89,66 гривень), автогазу — на 47 копійок (до 42,57 гривень). Бензин подорожчав на 5 копійок (до 80,93 гривень), але ціни на нього активно зростали до цього.

Втім, багато мереж підвищили прайси суттєвіше. Скажімо, «Авантаж» збільшив вартість дизеля відразу на 4 гривні за літр (до 93,99 гривень). Тижнем раніше цінник на цих заправках був нижчим на 8,5 гривень.

Таке ж подорожчання — плюс 4 гривні за літр — спостерігалося і на заправках мережі BrentOil (до 87,95 гривень).

Більшість великих мереж («БРСМ-Нафта», UPG, «Олас», Parallel, Marshal, KLO, OKKO, WOG тощо) підвищили ціни в середньому на одну гривню за літр.

Через декілька днів, станом на 31 липня, середня вартість бензину склала вже 81,19 гривню за літр (тобто ще плюс 26 копійок), а дизеля — 91,99 гривню (плюс понад 2,3 гривень).

До 3 серпня цінники на дизель зросли на 60 копійок, а на бензин — на 6 копійок.

Але деякі мережі підвищили ціни суттєвіше. Скажімо, WOG та Socar — на 1 та 2 гривні відповідно.

Головна причина подорожчання пального в роздробі — різке зростання оптових цін.

Причому на кінець липня вони були навіть вищими за роздрібні. Скажімо, 31 липня дизель на опті коштував 97,65 гривень за літр (28 липня — 95,1 гривень), а в роздробі — 91,99 гривню, або майже на 6 гривень дешевше.

Тобто оптовикам вигідніше закуповуватися на АЗС, ніж у постачальників пального, — жартує Льоушкін.

До речі, до таких закупівель перейшло багато аграріїв, які раніше купували для сільгоспробіт великі обсяги пального в оптовиків.

Але зараз, з огляду на те, що на заправках ціни нижчі, вони їдуть за тим же дизелем на заправки.

Намагаються придбати фактично оптові партії на роздрібному ринку також багато дрібних підприємців. Та й звичайні водії, на хвилі чуток про можливий дефіцит пального в Україні, дедалі частіше заправляють не лише повні баки, а й декілька каністр «про запас».

Такий ажіотаж дедалі частіше змушує АЗС впроваджувати обмеження на продаж пального в одні руки. У середньому йдеться про ліміт у 100 літрів.

Такі ліміти вже з'явилися щонайменше у 5−6 великих мереж. Причому про обмеження офіційно не повідомляється, водії дізнаються про них, вже коли фактично заправляються.

«Тенденція поширюється ринком. Тому що аграрії та комерсанти бачать різницю в 10 гривень на літрі між оптом та роздрібом, і закуповуються на АЗС. Ті заправки, що не впроваджують ліміти, залишаються без пального», — зазначив Льоушкін.

У мережі ОККО уточнили, що обмеження у 100 літрів стосуються лише заправки в каністри. У баки авто водії можуть заправлятися у звичайному режимі (що і зрозуміло, з огляду на те, що ємність середнього бака становить 50 літрів).

Експерти говорять також про можливий дефіцит пального в Україні. Щодо бензину, за словами Куюна, схоже, вже є реальний дефіцит. «Нулі світяться то на одній, то на іншій, то на третій мережі АЗС. Все через впровадження з 1 липня стандарту Е10. У країні його зробити неможливо через ситуацію з безпекою та абсурдну податкову систему. А закордонні постачальники збільшити випуск Е10 не можуть», — написав Сергій Куюн на своїй сторінці у Фейсбуці. Він також додав, що є перебої з дизелем.

Факти відсутності пального на АЗС, за словами Сергія Куюна, пов'язані з «розтяжкою у логістиці»: постачальники просто не встигають підвозити ресурс вчасно, і якийсь час на заправках справді не можна заправитися, але потім пальне з'являється.

Щодо того ж бензину Е10, то, за словами Рябцева, його не встигають виробляти під потреби України європейські НПЗ. «Наші оператори самі пролобіювали перехід відразу на Е10, оминаючи бензин Е5 із нижчим вмістом біоетанолу (одна з причин — для різних видів пального потрібні різні резервуари, а це додаткові витрати для продавців). Пального марки Е5 у ЄС вистачає, але з Е10 справді є проблема. До слова, від таких обмежень страждають і українські власники старих машин, випущених до 2008 року. Багато хто вже наголошує на технічних проблемах, оскільки двигуни не призначені для бензину марки Е10», — пояснив Рябцев.

Нафта дешевшає, пальне дорожчає

«Мінфін» уже писав, чому пальне в Україні знову почало дорожчати. У липні вкотре загострилася ситуація в Ормузькій протоці, що підвищило котирування на нафту, і, відповідно, нафтопродукти.

Але ажіотаж на біржах пішов на спад. Наприкінці минулого тижня ціни на нафту знизилися на понад 1,5 долара за барель — до 85,27 доларів. «Ціни на сиру нафту знижуються, оскільки зростання напруженості на Близькому Сході компенсується ознаками збільшення потоків через Ормузьку протоку», — зазначив Деніел Хайнс, старший аналітик із сировинних товарів ANZ.

Bloomberg пише, що операції з вивезення нафти з Перської затоки через Ормуз човниковими рейсами та перевалка з судна на судно активізувалися. Декілька перевізників виконують такі рейси та вивозять обсяги нафти, близькі до початку останньої ескалації на Близькому Сході. Ознаки пожвавлення транспортування нафти помічені також у районі Фуджейри в затоці Омана. Покупці почали одержувати партії, які затримували протягом останніх тижнів. Хоча потік нафти через Ормуз залишається нижчим за довоєнний, з Перської затоки вже вивозиться 13 млн барелів на добу, що «заспокоює» біржі.

Водночас котирування, які завжди чуйно реагували на ціни на нафту, цього разу «живуть своїм життям».

Минулого тижня спостерігалася ситуація, коли одного дня котирування на нафту впали на 4,43%, а котирування на газойль зросли на 1,75%. В окремі періоди торговельних сесій цінники на дизельне пальне в Європі злітали до 1 300 євро за тонну.

«Ці два котирування (нафта та газойль) завжди ходили одне за одним. А зараз трапилося дивне. Сіамські близнюки пішли у різні боки.

Причина проста — немає продукту в Європі. На високому сезоні немає де перехопити. Потужності Перської затоки недоступні. Туреччина, Індія, Білорусь працюють, скажімо так, не на Європу. Рф пропонує негативний обсяг, значно висмоктуючи ресурс. Ось і трапилася така дивна ситуація, що нафта падає, а ціни на бензин та дизель б'ють рекорди", — написав на своїй сторінці у Фейсбуці Дмитро Льоушкін.

Як зазначив аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко, котирування дизельного пального в Європі зараз є аномально високими.

Причини — підвищений попит та брак ресурсу на ринку. Перший формується за рахунок раннього початку жнив у багатьох країнах ЄС через аномальну спеку (що збільшує закупівлю дизеля аграрними компаніями). НПЗ виявилися неготовими до такого розвитку подій і, як наслідок, не змогли вчасно збільшити пропозицію.

Крім того, оскільки рф припинила продажі дизельного пального Туреччині (йдеться про мільйон тонн на рік), та стала шукати ресурс на європейських НПЗ, зокрема, в Греції, де останнім часом активно закуповувалися наші трейдери. Відповідно, пропозиція впала, а ціни зросли.

Сіренко також відзначає зростання спреду між вартістю нафти та нафтопродуктів. Якщо раніше різниця у вартості нафти та пального становила приблизно 300−400 доларів, то наприкінці липня ця цифра зросла до 650−700 доларів. А після того, як нафта на світових біржах знизилася в ціні на 14%, котирування на дизель знизилися лише на 2,5%.

Це є одним із маркерів якщо не дефіциту, то щонайменше обмеженої пропозиції пального в Європі.

Чи буде дизель за 100 і дорожче?

Хоча, здавалося б, рекордні цінники на пальне в Україні обґрунтовані об'єктивними причинами, Геннадій Рябцев вважає, що апетити вітчизняних продавців, м'яко кажучи, завищені.

За його словами, бензин і дизель в Україні коштують дорожче, ніж коли нафта була по 110 доларів за барель. Наприклад, у травні середня вартість дизеля становила 88,01 гривень, а в липні — близько 90 гривень за літр.

Бензин у травні продавали за 79,86 гривень, зараз — за 84,14 гривні.

«У нас дуже дивно формуються ціни на АЗС: чомусь беруться до уваги поточні котирування на біржах, і до них додаються всі накрутки — від податків до маржі торговців. Але в баки ллють не той бензин чи дизель, яким сьогодні торгували на біржах, а той, який виготовлений якийсь час тому, і тоді сировина коштувала зовсім інші гроші. За рахунок такого „рівняння на котирування“ мережі фактично перекладають усі ризики на гаманці клієнтів», — каже Рябцев.

При цьому, зважаючи на все, пальне й надалі продовжуватиме дорожчати. На думку Куюна, вартість дизеля вже незабаром може сягнути 100 гривень за літр.

«Якщо не підвищувати ціни на АЗС, їх просто спустошать оптові споживачі. Інший варіант — збільшити постачання, але з цим є питання. Тобто зростання триватиме. Усі запитують, чи буде 100 гривень за літр? Насправді питання другорядне, адже висока ціна — не найгірше, що буває. Доведено 2022-м», — написав Куюн у Фейсбуці.

Він також додав: «Чи буде понад 100? Для цього має статися якийсь абсолютний форс-мажор, передбачити який неможливо».

Аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук вважає, що середня вартість бензину найближчим часом сягне 95 гривень за літр, але на окремих заправках можуть з'явитися цінники і в 98−99 гривень.