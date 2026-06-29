Аргентина запропонує «золоті паспорти» в обмін на держоблігації на $1 млн

Уряд Аргентини розглядає можливість видачі «золотих паспортів» іноземним інвесторам в обмін на безповоротну пожертву в розмірі близько 500 тисяч доларів або купівлю безкупонних державних облігацій приблизно на 1 млн доларів. Про це Financial Times повідомили два джерела, обізнані з ходом підготовки програми.

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За словами співрозмовників видання, параметри ініціативи ще можуть змінитися. Влада розраховує, що програма допоможе залучити іноземний капітал і частково вирішити проблему обслуговування державного боргу, який у найближчі роки обчислюється десятками мільярдів доларів.

Після реструктуризації 2020 року Аргентина, як і раніше, не відновила повноцінний доступ до міжнародних ринків капіталу і продовжує шукати альтернативні джерела валютного фінансування. Міністерство економіки країни, яке курує проєкт, відмовилося від коментарів Financial Times.

Чим привабливий аргентинський паспорт

Аргентинський паспорт вважається одним із найпотужніших у світі. Згідно з індексом Henley Passport Index, він посідає 16-те місце, розділяючи цю позицію з Бразилією, і забезпечує безвізовий в'їзд або отримання візи після прибуття до 169 держав. До їх числа входять країни Шенгенської зони для короткострокових поїздок, Велика Британія (за наявності електронного дозволу ETA) та більшість країн Латинської Америки.

Крім того, громадяни Аргентини мають право проживати та вільно пересуватися країнами МЕРКОСУР. Законодавство країни також допускає подвійне та множинне громадянство, тому інвесторам не доведеться відмовлятися від наявного паспорта. За даними Henley & Partners, нова програма, як очікується, дозволить включати в одну заявку подружжя та дітей-утриманців, хоча остаточні умови поки що не затверджені.

Компанія також повідомляє, що запуск програми очікується у другому півріччі 2026 року.

Ідея обговорюється вже майже рік

Про те, що Аргентина готує програму отримання громадянства за інвестиції, стало відомо ще в липні 2025 року. Тоді Forbes повідомляв, що влада розглядає мінімальний обсяг інвестицій у розмірі 500 тисяч доларів, які передбачалося спрямовувати в пріоритетні галузі економіки — технології, енергетику, агробізнес і туризм. Про купівлю державних облігацій тоді не йшлося.

Пізніше ініціатива отримала законодавчу основу. У серпні минулого року президент Хав'єр Мілей підписав декрет № 524/2025, який офіційно запроваджує механізм отримання громадянства за інвестиції. Документ передбачає створення спеціального Агентства з програм громадянства через інвестиції при Міністерстві економіки, яке прийматиме заяви та проводитиме їх первинну оцінку.

Розмір мінімальних інвестицій сам декрет не встановлює — визначити його має Міністерство економіки.

Якщо агентство визнає інвестиції такими, що відповідають вимогам програми, воно надішле запити до Міністерства безпеки, підрозділу фінансової розвідки UIF, Національного реєстру судимостей RENAPER та розвідслужби SIDE. Після отримання висновків агентство підготує рекомендацію, а остаточне рішення ухвалить Національна міграційна служба, якій відводиться до 30 робочих днів.

За словами консультантів, обізнаних із проєктом, програма, ймовірно, не передбачатиме обов’язкового проживання в країні, що дозволить учасникам уникнути набуття податкового резидентства.

На кого розрахована програма

Консультанти очікують, що основними учасниками програми стануть заможні громадяни США та Європи, стурбовані політичною поляризацією, змінами податкової політики та зростаючою геополітичною напруженістю.

«У сегменті громадянства за інвестиції просто немає нічого подібного до Аргентини», — заявив генеральний директор Latitude Group Ерік Мейджор. За його словами, аргентинська схема вигідно відрізняється від програм невеликих карибських і тихоокеанських держав.

Засновник Lincoln Global Partners Девід Лінкольн розповів, що його заможні клієнти виявляють інтерес до Аргентини як до країни, розташованої далеко від основних зон міжнародних конфліктів.

«Занепокоєння тим, куди рухається світ, стає дедалі потужнішим рушієм нашої галузі», — зазначив він, додавши, що аргентинська програма буде значно дешевшою за інвесторську візу Нової Зеландії вартістю близько $3 млн.

На думку Паули Карельо, юристки з питань імміграції та колишньої співробітниці аргентинського відомства з питань громадянства, ризики для безпеки та міжнародної репутації країни можуть переважити потенційні економічні вигоди. «Викликає занепокоєння те, що ініціатива такого масштабу просувається без широкої політичної, академічної та інституційної дискусії», — сказала вона.

Додаткову увагу до країни привернув і засновник Palantir Пітер Тіль, який навесні тимчасово переїхав до Аргентини разом із родиною. Джерела FT пов’язували це рішення з інтересом мільярдера до економічних реформ Хав'єра Мілея.

«Тіль — чудовий посол програми ще до її запуску», — заявив засновник Arton Capital Арман Артон.

«Золотих паспортів» стає менше

Аргентина може стати однією з найбільших країн світу, що пропонують громадянство за інвестиції, зазначає FT. Більшість держав пропонують іноземцям лише дозвіл на проживання за інвестиції. У США адміністрація Дональда Трампа минулого року запустила прискорену програму отримання постійного дозволу на проживання вартістю $1 млн, а Парагвай цієї весни почав видавати дозвіл на проживання інвесторам при вкладеннях від $70 тис.

Програми громадянства за інвестиції, навпаки, поступово зникають. Минулого року Суд Європейського Союзу визнав мальтійську схему незаконною, зазначивши, що громадянство не може бути предметом комерційної угоди. Раніше аналогічні програми вже закрили Кіпр і Болгарія.

Велика Британія, яка відмовилася від власної програми інвестиційних віз у 2022 році, згодом скасувала безвізовий в'їзд для громадян низки держав, що продають громадянство за інвестиції, зокрема Домініки та Сент-Люсії, назвавши подібні схеми «спочатку високоризиковими», нагадує видання.