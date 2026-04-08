10 валют світу, які найбільше зміцнилися за останній рік

На тлі глобальних макроекономічних зрушень низка національних валют продемонструвала вражаюче зростання по відношенню до долара США. Згідно з даними порталу Trading Economics станом на 6 квітня 2026 року, які були проаналізовані платформою Visual Capitalist , абсолютним лідером рейтингу став ізраїльський шекель.

Ізраїль та Колумбія очолили рейтинг

Дослідження, яке охоплювало виключно великі економіки з ВВП понад 250 мільярдів доларів, зафіксувало суттєве зміцнення валют країн, що розвиваються, та сировинних держав.

Перше місце впевнено посів ізраїльський шекель, який за рік (рік до року) зріс на 20,2% відносно американського долара. Другу сходинку з мінімальним відривом займає колумбійський песо, чия вартість підскочила на 19,7%.

Десятка валют, що обігнали долар

Загалом до рейтингу найдинамічніших валют увійшли представники різних континентів — від Латинської Америки до Африки, Азії та Європи. Повний список топ-10 виглядає так:

Ізраїльський шекель — +20,2%

Колумбійський песо — +19,7%

Південноафриканський ранд — +16,4%

Мексиканський песо — +16,4%

Австралійський долар — +14,8%

Бразильський реал — +14,5%

Нігерійська найра — +13,5%

Норвезька крона — +12,7%

Казахстанський тенге — +12,3%

Малайзійський рингіт — +11,2%

Сировина та монетарна політика

Тенденція до стрімкого зміцнення цих валют зазвичай пояснюється комплексом локальних та глобальних факторів. Зокрема, норвезька крона, колумбійський та мексиканський песо, а також австралійський долар традиційно отримують підтримку від високих світових цін на енергоносії та сировину. Водночас зростання таких валют, як південноафриканський ранд чи бразильський реал, часто є наслідком жорсткої монетарної політики місцевих центральних банків, які утримують високі відсоткові ставки, чим приваблюють іноземний капітал у пошуках вищої прибутковості, ніж у США.