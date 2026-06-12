Уряд України оприлюднив проєкт Закону «Про зменшення впливу пластикової продукції на довкілля». Він передбачає повну заборону цілої категорії товарів і нові зобов'язання для бізнесу. Це частина євроінтеграційних зобов'язань країни.
Без одноразового посуду та соломинок: в Україні заборонять одноразовий пластик
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Що саме заборонять
Під заборону потрапляють одноразові вироби, для яких вже є альтернативи:
- ватні палички
- одноразовий посуд і столові прибори
- трубочки для напоїв
- контейнери для фастфуду з пінополістиролу
Заклади громадського харчування зобов'яжуть пропонувати клієнтам багаторазовий посуд. Для виробників напоїв запроваджується депозитно-поворотна система збору пластикових пляшок. Бізнес отримає перехідний період для модернізації, а держава обіцяє фінансову підтримку екологічним ініціативам.
Як це вже працює в Європі
Україна йде шляхом, який ЄС пройшов кілька років тому. З 3 липня 2021 року в усіх країнах ЄС заборонено продаж одноразових пластикового посуду і контейнерів з пінополістиролу. Адже саме пластик становить 70% морського сміття в Європі.
Деякі країни пішли далі мінімальних вимог. Наприклад, Люксембург заборонив увесь одноразовий пластик навіть на фестивалях і зобов'язав ресторани використовувати виключно багаторазовий посуд. А Німеччина з 2023 року вимагає від ресторанів пропонувати багаторазові контейнери для страв на винос.
До 2025 року країни-члени вже досягли 77% роздільного збору пластикових пляшок, а до 2029-го цей показник має збільшитися до 90%.
Виконання директиви виявилося нерівномірним. Лідерами впровадження стали Швеція, Люксембург, Кіпр які навіть перевищили вимоги директиви. Відстають Хорватія, Словаччина, Болгарія, Румунія та Чехія.
Досвід цих стран демонструє, що бізнесу доведеться переглянути не тільки упаковку, але й логістику та ціноутворення. А ось споживачам доведеться погодитися на вищу вартість деяких товарів на перехідному етапі. Натомість ми отримаємо чистіше довкілля та відповідність стандартам, без яких членство в Євросоюзі неможливе.
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Коментарі - 11
Хотелось бы равняться на Люксембург не только по многоразовой посуде, но и по оплате труда. Тем более в наши голодные военные годы — граждане зачастую радуются тому, что за день вообще удалось хоть что-то съесть неважно с какой посуды, хоть с разложенной газетки.
В цілому — сміття то велика проблема. Його прям дууже багато. І в будь-якому місці відпочину зараз чудово можна спостерігати популярність різних категорій сміття.
І дійсно, в смітті їх стало радикально менше. Невеликі магазини все ще можуть давати полієтилонові, але це не порівняти з тією кількістю, що була раніше. Вони літали просто всюди.
На продовольственных рынках, базарах — все усеяно полиетиленовыми кульками — они у всех продавцов и для всего: и мясо/рыбу, и пирожки, и фрукты, и овощи в земле, и творог со сметаной — Вам упакуют и продадут исключительно в таком кульке и эти кульки бесплатны для покупателей.
Более того, я знаю колоссальное количество людей, которые после отмены бесплатных кульков в супермаркетах именно по этой причине перешли на покупку всех продуктов — на рынки и базары. Кроме шуток. Особенно таких много среди пенсионеров. Они не хотят, например, при покупке буряков или яблок платить за кулек 6 грн. Или если что-то в кулинарии супермаркета покупают то им надо заплатить не только за товар, но и за контейнер 10 грн и за кулек 10 грн. Для пенсов это значимые суммы при их пенсиях. Они деньгами не бросаются. И не только пенсы. Есть и много молодых, которые не хотят платить за кульки, поэтому перешли на покупку на рынках в бесплатных кульках.