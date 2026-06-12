Без одноразового посуду та соломинок: в Україні заборонять одноразовий пластик

Уряд України оприлюднив проєкт Закону « Про зменшення впливу пластикової продукції на довкілля ». Він передбачає повну заборону цілої категорії товарів і нові зобов'язання для бізнесу. Це частина євроінтеграційних зобов'язань країни.

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Що саме заборонять

Під заборону потрапляють одноразові вироби, для яких вже є альтернативи:

ватні палички

одноразовий посуд і столові прибори

трубочки для напоїв

контейнери для фастфуду з пінополістиролу

Заклади громадського харчування зобов'яжуть пропонувати клієнтам багаторазовий посуд. Для виробників напоїв запроваджується депозитно-поворотна система збору пластикових пляшок. Бізнес отримає перехідний період для модернізації, а держава обіцяє фінансову підтримку екологічним ініціативам.

Як це вже працює в Європі

Україна йде шляхом, який ЄС пройшов кілька років тому. З 3 липня 2021 року в усіх країнах ЄС заборонено продаж одноразових пластикового посуду і контейнерів з пінополістиролу. Адже саме пластик становить 70% морського сміття в Європі.

Деякі країни пішли далі мінімальних вимог. Наприклад, Люксембург заборонив увесь одноразовий пластик навіть на фестивалях і зобов'язав ресторани використовувати виключно багаторазовий посуд. А Німеччина з 2023 року вимагає від ресторанів пропонувати багаторазові контейнери для страв на винос.

До 2025 року країни-члени вже досягли 77% роздільного збору пластикових пляшок, а до 2029-го цей показник має збільшитися до 90%.

Виконання директиви виявилося нерівномірним. Лідерами впровадження стали Швеція, Люксембург, Кіпр які навіть перевищили вимоги директиви. Відстають Хорватія, Словаччина, Болгарія, Румунія та Чехія.

Досвід цих стран демонструє, що бізнесу доведеться переглянути не тільки упаковку, але й логістику та ціноутворення. А ось споживачам доведеться погодитися на вищу вартість деяких товарів на перехідному етапі. Натомість ми отримаємо чистіше довкілля та відповідність стандартам, без яких членство в Євросоюзі неможливе.

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