Британці вилучили російську нафту на £35 млн: ці гроші можуть піти на підтримку України

Уряд Великої Британії розглядає план по продажу нафти, вилученої з російського танкера, а отримані кошти спрямувати на підтримку Збройних Сил України. Він розгладає такий механізм як один з алгоритмів боротьби з обходу західних санкцій, який використовує Кремль. Про це пише The Telegraph

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Захоплення «тіньового» танкера в Ла-Манші

На середину червня припав гучний інцидент у протоці Ла-Манш: британські морські піхотинці зупинили танкер Smyrtos, що перевозив близько 100 000 тонн російської нафти марки Urals. Судно є частиною так званого «тіньового флоту» Путіна — мережі з понад тисячі старих, часто технічно несправних танкерів, які використовують прапори третіх країн, щоб приховати походження ресурсу та продавати його в обхід обмежень.

Капітана судна вже затримали та звинуватили в порушенні санкційного режиму. Хоча саме судно після завершення слідства, ймовірно, повернеться до росії, британська влада вважає, що вантаж тепер належить Сполученому Королівству.

Його ринкова вартість становить близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів, і чиновники на Даунінг-стріт вже зараз обговорюють можливість продажу цієї сировини на аукціоні. Отримані гроші можуть бути передані Україні безпосередньо або витрачені на закупівлю необхідного військового обладнання.

Як працює «тіньовий флот» і які є ризики

Для Британії це новий етап протидії агресору, адже «тіньовий флот» став основним інструментом фінансування війни. Щодня російські «тіньові» танкери перевозять близько 3,7 млн барелів нафти.

Старі судна регулярно змінюють прапори та вимикають системи стеження, щоб уникати моніторингу. Деякі з цих танкерів супроводжуються російськими військовими кораблями, як, наприклад, фрегат «Адмірал Григорович», який неодноразово помічали в протоці Ла-Манш.

В уряді Великої Британії наголошують, що рейд на Smyrtos — це лише початок. Міністри мають намір продовжувати полювання на судна, що порушують санкції. Проте ситуація залишається напруженою: присутність російських бойових кораблів поруч із цивільними танкерами створює ризик прямого конфлікту, що значно ускладнює роботу морської охорони та обмежує можливості для нових перехоплень.

Читайте також: Тіньовому флоту рф перекривають кисень: чому це важливо мовою цифр