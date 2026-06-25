Британці вилучили російську нафту на £35 млн: ці гроші можуть піти на підтримку України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 червня 2026, 10:46

Британці вилучили російську нафту на £35 млн: ці гроші можуть піти на підтримку України

Уряд Великої Британії розглядає план по продажу нафти, вилученої з російського танкера, а отримані кошти спрямувати на підтримку Збройних Сил України. Він розгладає такий механізм як один з алгоритмів боротьби з обходу західних санкцій, який використовує Кремль. Про це пише The Telegraph

Уряд Великої Британії розглядає план по продажу нафти, вилученої з російського танкера, а отримані кошти спрямувати на підтримку Збройних Сил України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Захоплення «тіньового» танкера в Ла-Манші

На середину червня припав гучний інцидент у протоці Ла-Манш: британські морські піхотинці зупинили танкер Smyrtos, що перевозив близько 100 000 тонн російської нафти марки Urals. Судно є частиною так званого «тіньового флоту» Путіна — мережі з понад тисячі старих, часто технічно несправних танкерів, які використовують прапори третіх країн, щоб приховати походження ресурсу та продавати його в обхід обмежень.

Капітана судна вже затримали та звинуватили в порушенні санкційного режиму. Хоча саме судно після завершення слідства, ймовірно, повернеться до росії, британська влада вважає, що вантаж тепер належить Сполученому Королівству.

Його ринкова вартість становить близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів, і чиновники на Даунінг-стріт вже зараз обговорюють можливість продажу цієї сировини на аукціоні. Отримані гроші можуть бути передані Україні безпосередньо або витрачені на закупівлю необхідного військового обладнання.

Як працює «тіньовий флот» і які є ризики

Для Британії це новий етап протидії агресору, адже «тіньовий флот» став основним інструментом фінансування війни. Щодня російські «тіньові» танкери перевозять близько 3,7 млн барелів нафти.

Старі судна регулярно змінюють прапори та вимикають системи стеження, щоб уникати моніторингу. Деякі з цих танкерів супроводжуються російськими військовими кораблями, як, наприклад, фрегат «Адмірал Григорович», який неодноразово помічали в протоці Ла-Манш.

В уряді Великої Британії наголошують, що рейд на Smyrtos — це лише початок. Міністри мають намір продовжувати полювання на судна, що порушують санкції. Проте ситуація залишається напруженою: присутність російських бойових кораблів поруч із цивільними танкерами створює ризик прямого конфлікту, що значно ускладнює роботу морської охорони та обмежує можливості для нових перехоплень.

Читайте також: Тіньовому флоту рф перекривають кисень: чому це важливо мовою цифр

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
nitrous2000
nitrous2000
25 червня 2026, 10:51
#
Правильно, так і треба
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами