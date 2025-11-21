Multi від Мінфін
21 листопада 2025, 18:01

Світові ціни на каву впали після скасування Трампом мит на імпорт з Бразилії

Світові ціни на каву різко впали у п'ятницю, 21 листопада, після того, як президент США Дональд Трамп скасував 40% мита на імпорт бразильської сільськогосподарської продукції. Це рішення сталося на тлі зростання цін на продукти харчування, яке негативно впливало на рейтинг Трампа, повідомляє Reuters.

Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У США роздрібні ціни на каву зросли на 40% у річному вимірі у вересні, частково через мита. Зростання цін на продукти харчування є одним із ключових чинників падіння рейтингу Трампа до найнижчого рівня з моменту його повернення до влади.

Бразилія, яка є найбільшим виробником кави, постачає близько третини зерен до США, найбільшого споживача кави у світі.

Падіння цін

Ключові показники падіння цін на каву станом на 14:38:

  • Ф'ючерси на каву арабіка (ICE) впали на 4,4% до $3,6020 за фунт, раніше сягнувши двомісячного мінімуму з падінням понад 6%.
  • Ф'ючерси на каву робуста знизилися на 4,2% до $4 438 за метричну тонну, після попереднього обвалу на 8%.

Аналіз ринку: Короткостроковий шок

Трейдери та брокери зазначають, що ринок дещо перебільшено відреагував на раптове рішення Трампа, хоча певною мірою воно й було очікуваним.

Європейський трейдер одного з найбільших світових торгових домів висловив думку, що падіння не буде критичним.

«Ринку потрібно це переварити. Чи буде подальше зниження? Можливо, але я не вірю, що ми опустимося нижче $3/фунт», — заявив експерт.

Він пояснив це тим, що глобальний урожай арабіки все ще дефіцитний, біржові та промислові запаси залишаються низькими, а галузь має потребу в закупівлях. Крім того, ризики постачання все ще пов'язані з погодним феноменом Ла-Нінья.

Крім тарифів, дилери також оцінювали збитки від повеней та зсувів у В'єтнамі — найбільшому виробнику робусти.

Інші сировинні товари

На ринку інших «м'яких» сировинних товарів зафіксовано такі зміни:

  • Какао в Лондоні впало на 0,9% до 3 394 фунтів за метричну тонну.
  • Какао в Нью-Йорку знизилося на 0,8% до $5 241 за тонну.
  • Неочищений цукор зріс на 0,6% до 14,74 цента за фунт.
  • Білий цукор набрав 0,7% до $422,90 за тонну.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2025 року стрімке зростання цін на каву в США — понад 25% з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента — стало болючим ударом по гаманцях американців і привернуло увагу президента.

Трамп заявив про намір «трохи знизити» ціни та провів переговори з ключовими країнами-виробниками, намагаючись пом'якшити наслідки власної тарифної політики, яка значною мірою і спровокувала подорожчання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
