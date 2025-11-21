Світові ціни на каву різко впали у п'ятницю, 21 листопада, після того, як президент США Дональд Трамп скасував 40% мита на імпорт бразильської сільськогосподарської продукції. Це рішення сталося на тлі зростання цін на продукти харчування, яке негативно впливало на рейтинг Трампа, повідомляє Reuters.
Світові ціни на каву впали після скасування Трампом мит на імпорт з Бразилії
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У США роздрібні ціни на каву зросли на 40% у річному вимірі у вересні, частково через мита. Зростання цін на продукти харчування є одним із ключових чинників падіння рейтингу Трампа до найнижчого рівня з моменту його повернення до влади.
Бразилія, яка є найбільшим виробником кави, постачає близько третини зерен до США, найбільшого споживача кави у світі.
Падіння цін
Ключові показники падіння цін на каву станом на 14:38:
- Ф'ючерси на каву арабіка (ICE) впали на 4,4% до $3,6020 за фунт, раніше сягнувши двомісячного мінімуму з падінням понад 6%.
- Ф'ючерси на каву робуста знизилися на 4,2% до $4 438 за метричну тонну, після попереднього обвалу на 8%.
Аналіз ринку: Короткостроковий шок
Трейдери та брокери зазначають, що ринок дещо перебільшено відреагував на раптове рішення Трампа, хоча певною мірою воно й було очікуваним.
Європейський трейдер одного з найбільших світових торгових домів висловив думку, що падіння не буде критичним.
«Ринку потрібно це переварити. Чи буде подальше зниження? Можливо, але я не вірю, що ми опустимося нижче $3/фунт», — заявив експерт.
Він пояснив це тим, що глобальний урожай арабіки все ще дефіцитний, біржові та промислові запаси залишаються низькими, а галузь має потребу в закупівлях. Крім того, ризики постачання все ще пов'язані з погодним феноменом Ла-Нінья.
Крім тарифів, дилери також оцінювали збитки від повеней та зсувів у В'єтнамі — найбільшому виробнику робусти.
Інші сировинні товари
На ринку інших «м'яких» сировинних товарів зафіксовано такі зміни:
- Какао в Лондоні впало на 0,9% до 3 394 фунтів за метричну тонну.
- Какао в Нью-Йорку знизилося на 0,8% до $5 241 за тонну.
- Неочищений цукор зріс на 0,6% до 14,74 цента за фунт.
- Білий цукор набрав 0,7% до $422,90 за тонну.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у жовтні 2025 року стрімке зростання цін на каву в США — понад 25% з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента — стало болючим ударом по гаманцях американців і привернуло увагу президента.
Трамп заявив про намір «трохи знизити» ціни та провів переговори з ключовими країнами-виробниками, намагаючись пом'якшити наслідки власної тарифної політики, яка значною мірою і спровокувала подорожчання.
Коментарі