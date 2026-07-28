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28 липня 2026, 17:20

В Україні починається дефіцит бензину, і причина не в росії

На фоні чергового військового загострення в Перській затоці, вартість дизельного палива стрімко йде вгору, а бензину на АЗС стає все меньше. Однак посилює кризову ситуацію не геополітика і навіть не російські атаки, а особливості внутрішнього регулювання, розповідає директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

На фоні чергового військового загострення в Перській затоці, вартість дизельного палива стрімко йде вгору, а бензину на АЗС стає все меньше.

Ціни. Бензин А-95 за тиждень додав 4,3 грн/л (80,88 грн/л). Дизпальне — 9,34 (88 грн/л). В окремих мережах зростання склало понад 16 грн/л.

Ресурси. Попит на дизпальне зростає, зокрема, і через переорієнтацію частини зернових з портів на авто. Постачання залишається нормативним, хоча потрібно більше.

Триває пошук додаткових ресурсів. Ситуацію ускладнює Туреччина, яка раніше щомісячно імпортувала понад 1 млн т дизпального з рф, поки остання не закрила експорт. Особливо турки пилососять грецькі НПЗ — одного з наших найбільших постачальників з Півдня.

Відомо також про «перехоплення» ще одного великого танкера, що прямував до Румунії — хтось просто дав більше грошей, купа замовлень, включно з українськими, обнулилась. Це вже другий випадок за два тижні.

Фрахт, страхування — в космосі, зростання в рази. Чи захоче хтось взагалі йти сюди після потоплення судна з кукурудзою — питання. Добре, що хоча б чутки про призупинення постачань з Польщі не підтвердились.

Бензин. А тут, схоже, вже є реальний дефіцит. Нулі світяться то на одній, то на іншій, то на третій мережі АЗС. Все через запровадження з 1 липня стандарту Е10. В країні його виробляти неможливо через безпекову ситуацію і абсурдну податкову систему. А закордонні постачальники збільшити випуск Е10 не можуть. Зокрема ми втратили НПЗ Hellenic Petroleum, який завжди рятував ринок в пікові навантаження, але Е10 він не випускає.

Цікаво, вистачить сміливості провернути цей «фарш» назад тим депутатам і чиновникам, які наполягали на впроваджені цієї норми попри очевидні ризики, підвищення закупівельної ціни та абсолютну відсутність якихось переваг для нашої економіки від цієї програми?

Що далі

Гуртова ціна на дизель — 93−95 грн/л (на колонках ще немає навіть 90). Бензин — 82 (сьогодні пропозиції були лише в трьох областях).

Якщо не піднімати ціни на АЗС, їх просто спустошать оптові споживачі. Інший варіант — збільшити постачання, але з цим є певні питання.

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Отже, зростання цін триватиме. Всі питають, чи буде 100 грн за літр? Насправді, питання другорядне, адже висока ціна — це не найгірше, що буває. Доведено 2022-им.

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
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