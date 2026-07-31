ФРС на роздоріжжі: підвищувати ставку чи втрачати довіру

Тиждень на світових фінансових ринках пройшов під знаком двох головних тем: сильних корпоративних звітів технологічних компаній і дедалі гостріших дискусій навколо подальших дій Федеральної резервної системи. Попри ознаки уповільнення американської економіки, інфляція залишається високою, а інвестори все частіше очікують від ФРС рішучіших кроків, розповідає фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Івана Компан.

Куди прямують гіганти

Ну, хіба це не захоплююче видовище — дивитися, як за одну торгову сесію трильйонні компанії зростають та падають наче meme-акції, на десятки відсотків, лише з тією різницею, що рахунок йде на сотні мільярдів доларів. Безумовно, герої та антигерої тижня — це чотири компанії «Магічної 7», а це 17% ринкової капіталізації S&P 500, які цього тижня звітували про квартальні результати.

Герої. Після трьох кварталів страждань Microsoft нарешті дав інвесторам надію на реабілітацію. Гарні фінансові результати, оптимістичний прогноз і збереження контролю над капітальними витратами забезпечили зростання ціни акцій на 15% за один день і є надія, що «далі буде». З Amazon теж все добре: виручка Amazon Web Services — найбільшої «хмарної» компанії у світі — зросла на 37% до $42,2 мдрд, перевершивши очікування аналітиків, а на тлі шаленого попиту навіть підвищення обсягів капітальних витрат цього року на $20 мільярдів, до захмарної величини в $220 мдрд, розцінюється ринком, як виправдане.

Невдахи. Meta Platforms не дотягнула до прогнозованого прибутку, за що й була покарана. Та й загалом, у ринку є сумніви, що керівництво компанії точно розуміє, куди прямує, і $145 мільярдів капітальних витрат, які компанія планує на цей рік, окуплять себе раніше, аніж морально та фізично застаріють. Apple порадував зростанням виручки від iPhone, і хоча й перевершив очікування щодо квартальних результатів, не вразив прогнозом. В підсумку, обидві компанії втратили по кількасот мільярдів доларів ринкової капіталізації.

В сегменті мікропроцесорів пожвавлення — чи то торкнулися дна і почали спливати на поверхню, чи то просто відскочили, щоб згодом продовжити падіння. Власне, капітальні витрати hyperscalers дають надію на перше.

Інфляція повертається?

Зростання ВВП США у другому кварталі неочікувано сповільнилося. Прогнозували 2,1%, на рівні з першим кварталом, а отримали 1,5%. Хоча, це лише перша оцінка, і багато що може змінитися в процесі уточнень. Червневий PCE Index, яким ФРС вимірює інфляцію, виявився, як і очікували, на рівні 3,7%, що краще за 4,1% в травні, але суттєво вище за цільовий показник у 2%, вірність якому ще раз підтвердив Голова ФРС Ворш, виступаючи на підсумковій прес-конференції після чергового засідання монетарного комітету центрального банку.

Засідання ФРС пройшло, як і очікували: ставку не змінили, незгодні є, але не критично багато — всього троє тих, хто вважають, що не завадило б підняти на 25 бп. Ще декілька банкірів дали зрозуміти, що не вважають за потрібне піднімати ставку зараз, але, якщо інфляція не відступить в найближчому майбутньому, то будуть голосувати за підвищення. Голова ФРС, виступаючи перед журналістами, зробив декілька заяв про невідворотність боротьби з інфляцією, але ринок вважає, що грізні заяви Ворша не підкріплені жодними діями, і на думку інвесторів ставку треба піднімати вже найближчим часом.

Настрої інвесторів та їх очікування/бачення стратегічних напрямків монетарної політики чудово відображає ринок облігацій. Той самий, якого справді боїться президент Трамп і перед яким вже не раз відступав. Через високу інфляцію, фіскальні проблеми та небажання ФРС та уряду рішуче з цим боротися дохідність довгострокових державних облігацій США виросла до найвищих значень за останні дев’ятнадцять років. Я вже писав про критичний рівень дохідності в 5,2% для тридцятирічних облігацій — якщо його буде перевищено, то швидко можемо дочекатися і 6%, з усіма можливими наслідками: дорожче обслуговування державного боргу, зростання вартості іпотеки, споживчих кредитів, капіталу, в цілому. Так що, або протягом наступних півтора місяців, до наступного засідання ФРС, щось має змінитися в економіці, або у вересні ставку все ж таки підвищать (ймовірність підвищення у вересні наразі складає 65%), або ФРС на чолі з новим головою почне втрачати довіру. Вибір так собі…

Що далі? Гарні корпоративні результати гігантів точно додали інвесторам оптимізму і є сподівання, що корекція, яку ми спостерігали в липні в певних сегментах ринку акцій, закінчена. Єдине, що хвилює — висока дохідність облігацій, яка завжди є реальною загрозою для ринку акцій, та іранське павутиння, з якого Трамп і гадки не має, як виплутатися.