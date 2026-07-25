Попит на ШІ-фахівців в Україні стрімко зростає: які зарплати пропонують

Попит на фахівців у сфері штучного інтелекту в Україні продовжує стрімко зростати. Разом із ним підвищуються й фінансові пропозиції від роботодавців. Спеціалісти з розробки та впровадження ШІ стали одними з найзатребуваніших на ринку праці. Про це свідчать дані аналітики Work.ua .

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Скільки платять спеціалістам із ШІ

Станом на липень 2026 року середня заробітна плата спеціаліста з ШІ в Україні становить 45 000 гривень. Медіана бажаної заробітної плати тих, хто в активному пошуці роботи — 40 000 гривень. Це такі професії як розробник штучного інтелекту, AI developer, AI-розробник та інші дотичні посади.

Якщо порівнювати заробітну плату працівника з минулим роком, то місцями вона виросла майже вдвічі. Станом на липень 2025 року середня заробітна плата становила 24 500 гривень.

Проте діапазон заробітних плат у цій галузі є досить широким і залежить від рівня кваліфікації та складності проєктів:

мінімальний поріг для позицій «Junior» та розробників початкового рівня становить близько 20 000 гривень;

максимальні оклади для досвідчених Senior-спеціалістів та архітекторів ШІ-систем сягають 132 000 гривень.

Попит та формат роботи

Запит компаній на працівників, які знаються на AI, зріс на 63%. Це свідчить про те, що інструменти штучного інтелекту стають буденністю для українського бізнесу.

Статистика також показує, що розмір доходу практично не залежить від місцезнаходження фахівця. Незалежно від того, працює розробник в офісі чи віддалено з дому, заробітна плата залишається однаковою.