Стейблкоїн USDT, золото та політичні амбіції Найджела Фараджа у Британії

Tether перетворився на фінансового гіганта, що володіє золотом та облігаціями на мільярди доларів, водночас ставши впливовим акціонером партії Найджела Фараджа. Розслідування BBC розкриває складне переплетення криптоіндустрії, великої політики та боротьби регуляторів за стабільність світових фінансів.

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Хто є найбільшим покупцем золота у світі? Китай? Японія? Нафтові магнати Перської затоки?

Насправді минулого року першість здобула компанія Tether. Цей емітент стейблкоїна USDT діє як приватний центральний банк, хоча в штаті компанії працює лише 200 людей. Tether — це міст між ризикованими криптовалютами та традиційними фінансами, по суті, офшорний цифровий долар.

За словами керівництва, 140 тонн фізичного золота, яке належить компанії, зберігається у швейцарському «бункері» часів холодної війни. Крім дорогоцінного металу, Tether володіють державним боргом США на суму близько 135 мільярдів доларів, тобто більше, ніж мають національні резерви Південної Кореї. Для користувачів USDT став зручним інструментом для щоденних платежів. Кожен токен, як стверджують у компанії, підкріплений реальним доларом, облігацією або злитком.

Хоча Circle, емітент USDC, також грає на цьому полі і вважається впливовим конкурентом, Tether перетворився на фінансового гіганта, який за масштабами активів може конкурувати з бюджетами держав G20.

Попри критику та постійні перевірки, Tether намагається грати за правилами великого фінансового світу. Їхня стратегія значно глибша, ніж «перевалочна база» між різними криптовалютами. Компанія є частиною величезних потоків капіталу, які є частиною глобальної економіки.

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Вони прагнуть переконати світ, що їхня модель — це цифрова версія банківського стандарту, здатна витримати будь-який економічний шторм, на відміну від багатьох інших криптовалют.

Найджел Фарадж та його «крипто-донор»

Такий колосальний вплив грошей неминуче створює політичні зв’язки.

Найджел Фарадж, лідер партії Reform UK (раніше вона мала назву «партія Брекзіта»), став одним із найактивніших лобістів інтересів криптоіндустрії у Британії.

Його інтерес безпосередньо пов’язаний із Крістіаном Харборном, впливовим акціонером Tether, якому належить близько 13% компанії. Минулого року Харборн зробив рекордну пожертву в 15 мільйонів фунтів стерлінгів на користь партії Фараджа. Хоча політики та бізнесмен наполягають, що ці гроші не передбачали жодних зобов’язань, збіги в часі виглядають надто показовими.

Харборн також був офіційним лобістом у Європарламенті від імені групи, яка публічно захищала Tether. Таким чином, політична програма Фараджа щодо перетворення Британії на глобальний «крипто-хаб» ідеально збігається з фінансовими інтересами його головного спонсора.

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Ендрю Бейлі проти амбіцій партії реформ

Ця ситуація ставить Фараджа у прямий конфлікт із Ендрю Бейлі, головою Банку Англії. Бейлі, який також очолює міжнародну Раду з фінансової стабільності, налаштований до USDT вкрай скептично. Він попереджає, що стейблкоїни без належних гарантій можуть спровокувати глобальний фінансовий колапс. Фарадж, своєю чергою, публічно тисне на Бейлі, вимагаючи послабити регулювання та скасувати обмеження на суми, які громадяни можуть тримати в стейблкоїнах. Поки що Бейлі тримає оборону, проте якщо партія Фараджа прийде до влади, вона отримає право призначити нового голову Банку Англії, що може докорінно змінити правила гри.

Попри будь-яку політичну риторику чи регуляторні перевірки, схоже, що стейблкоїн USDT ніколи не буде заборонений в Європі. Ця валюта стала настільки інтегрованою в глобальні фінансові потоки, що за її функціонуванням тепер стоять інтереси найбільших корпорацій та політичних гравців.