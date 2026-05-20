Україна та Німеччина підписали нову Угоду про уникнення подвійного оподаткування

19 травня 2026 року міністр фінансів України Сергій Марченко та віце-канцлер, Федеральний міністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина Ларс Клінгбайль підписали Угоду між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Що визначає документ

Документ визначає чіткі правила розподілу прав на оподаткування доходів між державами, спрямований на усунення подвійного оподаткування, запобігання податковим ухиленням та створення стабільних умов для ведення бізнесу.

«Підписання нової Угоди з Німеччиною є важливим кроком для поглиблення економічної співпраці між нашими державами. Документ створює більш прозорі, справедливі та прогнозовані податкові умови для бізнесу й інвесторів, а також посилює можливості двох країн у протидії податковим зловживанням. Водночас оновлені підходи до оподаткування пасивних доходів відповідають національним економічним інтересам України та сучасним міжнародним стандартам», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Після набрання чинності нова Угода замінить чинну українсько-німецьку Угоду про уникнення подвійного оподаткування, підписану 3 липня 1995 року.

Основні зміни, передбачені новою Угодою

Угода оновлює підходи до оподаткування відповідно до стандартів ОЕСР та передбачає зміни ставок оподаткування пасивних доходів у державі — джерелі доходу.

Оподаткування дивідендів:

збережено ставку 5 % — для дивідендів, які отримує компанія договірної держави, що володіє щонайменше 20 % капіталу компанії іншої держави;

підвищено ставку з 10 % до 15 % — в інших випадках виплати дивідендів.

Оподаткування процентів:

підвищено ставку з 2 % до 5 % — для процентів, що сплачуються за продаж у кредит та за позиками, що надаються банками й фінансовими установами.

Оподаткування роялті:

скасовано нульову ставку оподаткування для окремих видів роялті;

встановлено загальнуставку оподаткування — 5 %.

Новий документ також містить положення щодо: