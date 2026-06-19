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19 червня 2026, 8:50

«Дія» запроваджує послугу онлайн-розлучення: як взяти участь у бета-тесті

Міністерство цифрової трансформації України розробляє новий сервіс у застосунку «Дія», який дозволить оформити розірвання шлюбу повністю онлайн — без візитів до ДРАЦС. Наразі відомство шукає пари-добровольці для тестування послуги перед її офіційним запуском.

Міністерство цифрової трансформації України розробляє новий сервіс у застосунку «Дія», який дозволить оформити розірвання шлюбу повністю онлайн — без візитів до ДРАЦС.

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Як працюватиме сервіс

Майбутній інструмент охоплює весь процес розлучення: від подачі заяви до отримання свідоцтва про розірвання шлюбу в «Дії». Замість особистого відвідування державної установи подружжя братиме участь у відеоконференції з реєстратором — і все.

Щоб долучитися до бета-тестування, потрібно заповнити спеціальну форму на сайті Мінцифри. Після реєстрації учасники отримають електронного листа з подальшими інструкціями. Далі — передбачений законом обов'язковий строк очікування, після якого відбудеться відеоконференція та офіційна реєстрація розлучення.

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Хто може взяти участь

До тестування допускаються повнолітні громадяни України за умови, що обидва з подружжя мають:

  • верифікований РНОКПП;
  • ID-картку або закордонний паспорт у «Дії»;
  • актовий запис про шлюб у застосунку;
  • відсутність спільних неповнолітніх дітей.

Свідоцтво про розірвання шлюбу доставлятиметься лише в межах України та вручатиметься особисто.

Від весілля до розлучення — все онлайн

Варто нагадати, що подати заяву про одруження через «Дію» можна вже понад два роки. Сервіс дозволяє обрати місце, час і формат церемонії, сплатити збір та підписати документи електронним підписом. Загалом процес займає до 15 хвилин. Після цього обом партнерам залишається лише прийти до ДРАЦС у день весілля.

Раніше майбутнє подружжя було змушене разом з'являтися до державної установи, вручну заповнювати паперові бланки, проходити перевірку та повторно приходити для обговорення деталей церемонії. Цифровізація суттєво спростила цю процедуру.

Тепер Мінцифри робить логічний наступний крок — переводить в онлайн і зворотний процес. «Ваші відгуки допоможуть зробити сервіс максимально зручним перед запуском», — зазначили в міністерстві.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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