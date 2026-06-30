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ВхідРеєстрація
30 червня 2026, 13:33

Реєстрація нерухомості у «Дії»: як українцям за кордоном оформити право власності

Українці, які наразі перебувають інших країнах світу, мають можливість зареєструвати право власності на свою нерухомість в Україні без особистої присутності. Зробити це можна дистанційно за допомогою порталу «Дія».

Реєстрація нерухомості у «Дії»: як українцям за кордоном оформити право власності
Фото: pixabay

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Сервіс важливий для тих, хто придбав чи оформив житло до 1 січня 2013 року — тобто до того, як запрацював сучасний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Внесення даних до електронної бази гарантує захист майнових прав навіть у разі повної втрати або знищення паперових документів.

Географія послуги: де працює, а де ні

На сьогодні онлайн-реєстрація доступна для об'єктів нерухомості, розташованих у Києві та ще 22 областях України: Львівська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Закарпатська, Рівненська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська, Кіровоградська, Запорізька, Чернівецька, Волинська, Черкаська, Сумська, Вінницька, Одеська, Івано-Франківська, Миколаївська, Херсонська, Житомирська області.

Важливе обмеження: послуга не поширюється на житло, що перебуває на тимчасово окупованих територіях, у Донецькій та Луганській областях, а також у зонах безпосередньо біля лінії фронту. Для реєстрації таких об'єктів власнику доведеться особисто відвідати будь-який ЦНАП на підконтрольній Україні території.

Що необхідно для оформлення онлайн?

  1. Вам знадобиться електронний підпис (кваліфікований електронний підпис, КЕП).
  2. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
  3. Перевірте особисті дані у профілі користувача, оновіть їх за необхідності.
  4. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги.
  5. Завантажте документи про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року у форматі PDF.
  6. Перевірте сформовану заяву та підпишіть її електронним підписом (КЕП).

Процедура розгляду

Процедура розгляду триває від 5 до 35 робочих днів.

Якщо державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна проведена лише на паперових носіях в БТІ, розгляд заяви може бути зупинено. У цьому разі реєстратор на основі доданих до заяви документів надсилає запит до БТІ для перевірки інформації щодо права власності. Строк розгляду такого запиту становить до 30 робочих днів. Після чого протягом 5 робочих днів право власності зареєструють ДРРП. Отже, термін розгляду такої заяви становитиме 35 днів.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про реєстрацію об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або відмову з'явиться в кабінеті громадянина та буде надіслано на зазначену електронну адресу.

Витяг в електронній формі має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Його можна роздрукувати та користуватися, як будь-яким іншим документом.

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Чому варто внести «старе» житло до е-реєстру під час війни?

Юридично паперові документи, видані до 2013 року, залишаються чинними, і повторна реєстрація не є примусовою. Проте експерти наполегливо рекомендують оцифрувати ці дані з кількох причин:

  • Захист від руйнувань: у разі знищення фізичних архівів БТІ чи самих паперових оригіналів через бойові дії, електронний запис у базі даних буде головним та незаперечним доказом того, що ви є власником.
  • Компенсації: наявність нерухомості в Державному реєстрі є обов'язковою умовою для подачі заявки на виплати за державною програмою «єВідновлення», якщо житло зазнає пошкоджень чи руйнувань.
  • Безпека: електронний запис захищає майно від шахрайських схем та чорних реєстраторів, а також дозволяє власнику миттєво відстежувати будь-які правові дії щодо його майна чи оперативно вирішувати судові спори.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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