Податки для ФОПів готують до змін: що буде з другою і третьою групами

Що кажуть у Міністерстві

«Буде реформування другої і третьої груп ФОП. У нас є зобов’язання, щоб отримати другий і третій транш», — сказала вона.

За словами замміністра, реформа на цьому не закінчиться.

«Ми готуємо законопроєкт щодо змін в оподаткуванні податком на додану вартість. Ми йдемо до ризик-орієнтованої моделі. Основою її є ПДВ, який треба удосконалювати, щоб аналіз податкових накладних став гармонійним і не викликав блокувань. А вже при вступі до ЄС система адміністрування ПДВ докорінно зміниться. Розподіл ПДВ в ЄС відбувається на рівні Брюсселя. Тобто ми передбачаємо два етапи реформи. Зараз будуть удосконалюватися дії, щоб виявляти скрутки. На другому етапі буде імплементація європейських норм», — додала Воробей.

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Цю позицію підтримав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев. «Щодо усунення пільг з ПДВ для ФОПів, ми розділяємо умову наших партнерів — ліміти мають бути однаковими для всіх, — сказав він. — Але моя позиція — що почати діяти ці норми мають лише після підписання мирної угоди».

Передісторія

Раніше українські урядовці та представники МВФ перебували на завершальному етапі обговорення запровадження ПДВ для більшої кількості ФОП, щоб відтермінувати рішення до 2027 року.

Спочатку уряд пропонував запровадити ПДВ для усіх ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн. Потім — згодився підняти ліміт до 4 млн грн. Але навіть цю версію законопроєкту не поспішав подавати до парламенту.

Зараз ФОПи на третій групі можуть обирати ставку 5% без ПДВ або 3% при окремій сплаті ПДВ.