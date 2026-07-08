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8 липня 2026, 8:00

Податки для ФОПів готують до змін: що буде з другою і третьою групами

Для отримання чергових траншів від Євросоюзу Україна має уніфікувати всі групи платників податків, а також відійти від спрощеної системи оподаткування ФОПів. Про це розповіла заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, пише Finclub.

Для отримання чергових траншів від Євросоюзу Україна має уніфікувати всі групи платників податків, а також відійти від спрощеної системи оподаткування ФОПів.

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Що кажуть у Міністерстві

«Буде реформування другої і третьої груп ФОП. У нас є зобов’язання, щоб отримати другий і третій транш», — сказала вона.

За словами замміністра, реформа на цьому не закінчиться.

«Ми готуємо законопроєкт щодо змін в оподаткуванні податком на додану вартість. Ми йдемо до ризик-орієнтованої моделі. Основою її є ПДВ, який треба удосконалювати, щоб аналіз податкових накладних став гармонійним і не викликав блокувань. А вже при вступі до ЄС система адміністрування ПДВ докорінно зміниться. Розподіл ПДВ в ЄС відбувається на рівні Брюсселя. Тобто ми передбачаємо два етапи реформи. Зараз будуть удосконалюватися дії, щоб виявляти скрутки. На другому етапі буде імплементація європейських норм», — додала Воробей.

Читайте також: ПДВ для ФОПів відклали: МВФ та уряд шукатимуть альтернативу

Цю позицію підтримав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев. «Щодо усунення пільг з ПДВ для ФОПів, ми розділяємо умову наших партнерів — ліміти мають бути однаковими для всіх, — сказав він. — Але моя позиція — що почати діяти ці норми мають лише після підписання мирної угоди».

Передісторія

Раніше українські урядовці та представники МВФ перебували на завершальному етапі обговорення запровадження ПДВ для більшої кількості ФОП, щоб відтермінувати рішення до 2027 року.

Спочатку уряд пропонував запровадити ПДВ для усіх ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн. Потім — згодився підняти ліміт до 4 млн грн. Але навіть цю версію законопроєкту не поспішав подавати до парламенту.

Зараз ФОПи на третій групі можуть обирати ставку 5% без ПДВ або 3% при окремій сплаті ПДВ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+44
JWT
JWT
8 липня 2026, 8:56
#
Ото ФОПи одуріють дізнавшись, що у витрати не зможуть одразу списати покупки більше 20 тис гривень і треба буде ще їх амортизувати. Купили компʼютер, витрати? Ха, розмажте на 2 роки. Та ще й вести цю всю муть. Бухгалтери будуть як циганські барони в золоті ходити, правда сиві всі чомусь
+
+43
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
8 липня 2026, 9:10
#
Оо, пішла жара — добивайте малий бізнес! Може каструлі прокинуться? Тільки босяк продажний буде радіти «європейським змінам"((
+
0
BigBend
BigBend
8 липня 2026, 11:21
#
Дивно у вас, русня, у фопів давно ПДВ введено, щось ти про це тут не нило.
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
8 липня 2026, 11:35
#
Нема у них ПДВ для малих підприємців, не видумуй, погугли. Так само як у нас — при перевищенні дуже великої суми.
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
8 липня 2026, 11:32
#
Босяк скаже що русня за все заплатить.колись. репараціями)))
+
+8
juular
juular
8 липня 2026, 11:36
#
Как можна вийти із громадянства цього концтабору?
+
0
Lesya31
Lesya31
8 липня 2026, 13:43
#
Через пару років, дожмуть економіку, промисловість, заберуть все за борги і випустять з голим задом — це ж демократія і свобода!
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