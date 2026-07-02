За надсилання інтимних фото без згоди тепер каратимуть: що відомо про новий законопроєкт

У червні 2026 року до Верховної Ради подано законопроєкт № 15294 , спрямований на кардинальне оновлення кримінального законодавства у сфері сексуальних злочинів. Але крім мети посилити захист неповнолітніх, він пропонує принципово переглянути підходи до обігу порнографічного контенту між дорослими.

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Законопроєкт пропонує суттєво підвищити санкції за злочини, що стосуються дитячої порнографії. За розповсюдження таких матеріалів серед неповнолітніх передбачається покарання від штрафу в 17 000 грн до 5 років позбавлення волі. Якщо ж дії вчиняються щодо малолітніх дітей, строк зростає до 7 років.

Найсуворіші покарання, від 10 до 15 років ув’язнення, чекають на тих, хто вчиняє злочини повторно, діє в складі організованих груп або використовує своє особисте становище (опікуни, батьки).

Документ також передбачає збільшення термінів за створення місць розпусти, сексуальні шоу за участю дітей та втягнення неповнолітніх у проституцію.

Які зміни чекають на повнолітніх

Водночас документ пропонує декриміналізувати обіг порнографічної продукції між дорослими. Виробництво, зберігання та розповсюдження контенту, створеного повнолітніми за взаємною згодою, виключається з-під дії Кримінального кодексу.

Натомість кримінальна відповідальність концентрується виключно на протиправних діях, де є елементи примусу, експлуатації та шантажу. Примушування повнолітньої особи до створення порнографічного контенту каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

За розповсюдження фото- та відеоматеріалів, отриманих без згоди на подальшу їх передачу, передбачено покарання у вигляді штрафа в розмірі 2720 грн, а також виправних робіт строком до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку на користь держави.

Юридичні наслідки «дікпіків» та «нюдсів»

Основою для боротьби з небажаними інтимними повідомленнями залишається закон № 3733-IX, підписаний ще у 2024 році. Він впровадив поняття «сексуальне домагання» в адміністративне законодавство.

Відповідно до статті 173−7 КУпАП, навмисне вчинення образливих дій сексуального характеру проти волі людини, зокрема через месенджери, карається штрафом від 1 360 до 2 720 гривень або громадськими роботами. Це стосується також випадків надсилання «нюдсів» або інтимних повідомлень без згоди отримувача.