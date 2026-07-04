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4 липня 2026, 9:44

В Україні посилять контроль за органічними продуктами: кого торкнуться нові правила

В Україні ухвалили новий закон, який забороняє маркувати продукти як «органічні», якщо вони не відповідають встановленим вимогам. Нові правила мають захистити покупців від обману та привести український ринок до стандартів ЄС. Про це повідомляє Верховна Рада України.

В Україні ухвалили новий закон, який забороняє маркувати продукти як «органічні», якщо вони не відповідають встановленим вимогам.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Закон № 13204−1 Верховна Рада ухвалила 30 червня. За документ проголосували 255 народних депутатів. Головна мета — встановити чіткі правила виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Що це значить

Тепер напис «органічний» на упаковці можна буде використовувати лише за реальної відповідності товару встановленим стандартам. Це має зменшити кількість маніпуляцій та випадків введення покупців в оману.

Документ також синхронізує українське законодавство з сучасними нормами Європейського Союзу. Для агросектору це означає нові прозорі правила роботи та жорсткіший державний контроль.

Окремо закон передбачає посилення нагляду за виробниками. Це дозволить швидше виявляти порушення та прибирати з ринку продукцію з неправдивим маркуванням.

У парламенті вважають, що нові правила відкриють для української органіки доступ до преміальних міжнародних ринків. Також очікується залучення нових інвестицій та створення додаткових робочих місць у сільському господарстві.

Реформа є частиною адаптації України до Європейського зеленого курсу та має сприяти розвитку екологічного виробництва й збереженню біорізноманіття.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
P93
P93
4 липня 2026, 12:18
#
Їжа зараз — це ще один інструмент маніпулювання
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