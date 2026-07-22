Банки переписують правила для депозитів: чи підійдуть вони клієнтам

На депозитному ринку триває літнє затишшя. За останні два тижні жодний із банків із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн не змінив своїх пропозицій для приватних вкладників. Натомість населення продовжує змінювати свої вподобання щодо розміщення коштів у банках. Які варианти дедалі частіше вибирають люди, і скільки зараз можна заробити на депозиті у невеликому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Банки продовжують накопчувати гривню: де осідають гроші приватних клієнтів

Із початку 2026 року портфель заощаджень українців зріс на 133 млрд грн, або на 8,2%, — на 1 липня приватні клієнти зберігали у банках понад 1,75 трлн грн. Такі дані наводить Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

«Відповідно до статистики НБУ, за місяць обсяги грошей фізосіб у банках зросли на 42,3 млрд грн, з них строкові — 5,6 млрд грн і це максимум за останні 5 місяців», — уточнив для «Мінфіну» фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Водночас він уточнив, що за тими ж таки даними НБУ, строкові депозити фізичних осіб в банках впали до мінімального історичного рівня — 32,6% від усього обсягу грошей, розміщених населенням у банках.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, каже, що насправді подібна картина спостерігається вже з початку року.

«На початку 2026 року частка депозитів фізосіб становила 33,14%. І далі обсяги грошей на рахунках зростали швидше, аніж розміщення на депозитах. За 5 місяців строкові кошти фізичних осіб зросли на 5,6%, або на 26 млрд грн, тоді як показник зростання коштів до запитання склав 5,8%, або 54,7 млрд грн. Трохи більший приріст саме коштів до запитання пояснюється щомісячними військовими виплатами, які становлять суттєві суми, більшість із яких, зважаючи на специфіку цих виплат, залишаються саме на поточних рахунках», — говорить банкір.

Андрій Шевшичин також нагадує про сезонний тренд, який простежується з 2020 року.

«Частка строкових депозитів у червні нижча, ніж у травні. Це не проблема банківського сектора, а додатковий обсяг ліквідності на рахунках, який розподілятиметься наступні місяці.

Водночас, якщо розглядати зниження частки депозитів у загальному обсязі коштів фізичних осіб на рахунках, то тут усе досить прозаїчно. В країні триває війна, а ліквідність сьогодні цінніша за дохідність. Тобто людям потрібні гроші тут і зараз, адже ситуація залишається надзвичайно динамічною. Ризики обстрілів, можливої евакуації, вимушеної міграції, витрат на лікування, відновлення житла, а також на придбання додаткового спорядження для військовослужбовців є значно важливішими, ніж потреба в додатковому доході від строкового депозиту", — коментує Шевчишин.

За його словами, додатковий тиск створюють інфляція, високі ціни на пальне, витрати на відпустки та відпочинок. Усе це обмежує можливості населення для накопичення коштів на депозитних рахунках. Саме тому річні темпи зростання депозитів у червні сповільнилися до 13,9% р/р, що є найнижчим показником із лютого 2026 року.

Водночас Дмитро Замотаєв говорить про те, що банки наразі мають доволі обмежений арсенал заходів, аби змінити цей тренд.

«Його причини знаходяться поза банківським ринком. Перегляд умов депозитів в окремих випадках може дати незначні результати, але це будуть точкові зміни. Для кардинальних змін банки очікуватимуть на сигнали НБУ щодо перегляду облікової ставки та вартості 3-х місячних депозитних сертифікатів», — резюмує Дмитро Замотаєв.

Головні вподобання власників депозитів: гривня на короткий строк

За даними ФГВФО, у банках наразі 73,6 млн вкладників: приріст із початку року становить 1,6 млн осіб, або 2,2%. Але головні тренди депозитного ринку формує доволі вузьке коло вкладників.

«Частка вкладників, які мають вклади розміром понад 600 тис. грн, є незначною і становить 0,68%. Водночас їхня частка в структурі вкладів є достатньо значною — 53% усіх вкладів», — каже начальниця відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Юлія Заболотна.

Фінансисти говорять, що приватні власники депозитів віддають перевагу гривні.

«Частка валютних вкладень залишається стабільною. Ці 1,75 трлн грн заощаджень українців — це загальна сума в еквіваленті, і близько 35% із них — у валюті. Ця частка залишається сталою, що свідчить про довіру до гривні. Клієнти все ж надають перевагу збереженню коштів у національній валюті. З одного боку — довіра, з іншого — цінова політика банків», — розповів член правління, директор із розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий під час круглого столу «Фінансового клубу».

Він також зазначив, що за рік цей показник зріс лише на 0,6 відсоткового пункту (до 35,6%), а ставки за валютними вкладами «достатньо скромні, порівнюючи з гривневими».

Водночас ті, хто вирішує розмістити гроші на депозит, у більшості випадків вибирають короткострокові вклади.

«Найпопулярніший строк — від одного до трьох місяців. Саме на такий період українці психологічно готові заморозити свої кошти. Це 11% від загальної суми депозитів, або 198,1 млрд грн», — повідомила начальниця відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Юлія Заболотна.

Другі за обсягом — вклади на 3−6 місяців — 123,2 млрд грн. Ще 6% припадає на вклади строком до одного місяця, а на вклади строком від 6 до 12 місяців — 3,7%, або 64,8 млрд грн.

«Якщо ж говорити про депозити строком понад один рік, то це лише 0,7%, або 11,8 млрд грн. Тобто сьогодні вкладники настільки обережно ставляться до довгострокових перспектив, що хочуть мати можливість розпоряджатися своїми коштами в зрозумілішій часовій перспективі», — розповіла Юлія Заболотна «Фінансовому клубу».

Водночас фінансисти кажуть, що нині добігає кінця аномальний період, коли найвищу дохідність можна було отримати за «короткими» вкладами. Тепер банкіри формують новий тренд: що довший строк, то вища ставка.

Топ-3 невеликих банки із найвищою дохідністю гривневих депозитів

Найкращі пропозиції за вкладами на 12 місяців у гривні серед невеликих банків пропонують: Альтбанк (16,75%), Асвіо банк (16,60%), Бізбанк (16,45%).

Найбільші відсотки за вкладами у нацвалюті на 9 місяців пропонують:

Альтбанк (16,50%), Асвіо банк (16,35%), Юнекс банк (16,35%).

Трійка невеликих банків із найвищими ставками за гривневими депозитами на 6 місяців виглядає так: Юнекс банк (16,50%), Альтбанк (16,50%), Кристалбанк (16,40%).

Найвищі заробітки за депозитами в гривні на 3 місяці у такої трійки банків:

Юнекс банк (17,00%), Кристалбанк (16,75%), Асвіо банк (16,25%).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.07.2026−20.07.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.07.2026−20.07.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.07.2026−20.07.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.