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22 липня 2026, 14:54

МВФ рекомендує Україні скасувати 50% податок на прибуток банків після 2027 року

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні відмовитися від оподаткування прибутку банків за ставкою 50% після 2027 року та замінити його постійними джерелами бюджетних надходжень. Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику.

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні відмовитися від оподаткування прибутку банків за ставкою 50% після 2027 року та замінити його постійними джерелами бюджетних надходжень.

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Рекомендації МВФ

У документі зазначається, що після 2027 року податок на надприбутки банків має бути скасований і замінений більш якісними та постійними джерелами надходжень, які відповідатимуть податковій стратегії уряду.

У МВФ рекомендують українській владі не продовжувати дію цього податку надалі. На думку експертів Фонду, він стримує природне нарощування капіталу банками, знижує інвестиційну привабливість банківського сектору та його спроможність фінансувати повоєнну відбудову країни. Крім того, такий механізм оподаткування, як зазначається в меморандумі, не відповідає урядовій стратегії детінізації економіки.

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Водночас МВФ визнає, що податок уже закладений у бюджетну декларацію, тому не виступає категорично проти його застосування у 2027 році.

У Фонді зазначають, що, хоча продовження дії податку ще на один рік не є оптимальним рішенням, разом із заходами щодо покращення податкової дисципліни він може забезпечити додаткові надходження до бюджету на рівні 0,4% ВВП.

Нагадаємо

3 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097 про підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Колишня перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявила, що повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до скорочення капіталу банківської системи. Це, своєю чергою, зменшило можливості банків щодо нарощування кредитного портфеля на 20%.

Ставка податку на прибуток у 50% вперше була тимчасово запроваджена з листопада 2023 року та застосовувалася до прибутку банків, нарахованого за весь 2023 рік, а також діяла щодо прибутку за 2024 рік. У 2025 році, прибуток банків оподатковувався за ставкою 25%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
22 липня 2026, 15:03
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Прикольная хрень! Значит для населения мвф требует поднимать налоги, акцизы и тарифы, а банкам (особенно прикольно это по поводу частных) снижать???
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