У monobank з’явилася нова функція, яка дозволяє заблокувати перекази від окремих користувачів. Її можна використати, якщо людина надсилає платежі з небажаними коментарями або намагається контактувати через банківські перекази. Про запуск функції повідомив один із співзасновників monobank Олег Гороховський.
28 липня 2026, 12:56
monobank запустив функцію блокування переказів від небажаних відправників
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За його словами, команда банку звернула увагу на дописи клієнтів, які скаржилися, що колишні партнери, заблоковані в месенджерах і соцмережах, почали писати їм через коментарі до переказів у monobank.
Як працює нова функція
Тепер користувач може заблокувати відправника, чиї перекази або коментарі до них небажані. Зробити це можна в деталях переказу.
Функція не обмежується лише особистими ситуаціями. Заблокувати можна будь-кого, чиї перекази з певних причин набридають або є небажаними.
У monobank жартома назвали нову можливість функцією «заблокувати колишнього». Водночас Гороховський порадив не зловживати нею, зазначивши, що не так багато людей готові платити лише для того, щоб щось написати адресату.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі