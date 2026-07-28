monobank запустив функцію блокування переказів від небажаних відправників

У monobank з’явилася нова функція, яка дозволяє заблокувати перекази від окремих користувачів. Її можна використати, якщо людина надсилає платежі з небажаними коментарями або намагається контактувати через банківські перекази. Про запуск функції повідомив один із співзасновників monobank Олег Гороховський .

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За його словами, команда банку звернула увагу на дописи клієнтів, які скаржилися, що колишні партнери, заблоковані в месенджерах і соцмережах, почали писати їм через коментарі до переказів у monobank.

Як працює нова функція

Тепер користувач може заблокувати відправника, чиї перекази або коментарі до них небажані. Зробити це можна в деталях переказу.

Функція не обмежується лише особистими ситуаціями. Заблокувати можна будь-кого, чиї перекази з певних причин набридають або є небажаними.

У monobank жартома назвали нову можливість функцією «заблокувати колишнього». Водночас Гороховський порадив не зловживати нею, зазначивши, що не так багато людей готові платити лише для того, щоб щось написати адресату.