Перехідний «Юте Банк» наростить капітал на 103,8 млн грн через додемісію акцій

Єдиний акціонер ПрАТ «Перехідний банк «ЮТЕ Банк» 27 липня 2026 року ухвалив рішення збільшити його статутний капітал шляхом додаткового випуску 103,8 тис. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн кожна. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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Деталі

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, розмір збільшення статутного капіталу становитиме 35,2% його поточного обсягу.

Акції розміщуватимуть виключно єдиному акціонеру банку — естонській Iute Group AS. Емісію банк здійснюватиме самостійно, випуск привілейованих акцій не передбачений.

Ціна розміщення відповідатиме номінальній вартості акції та перевищуватиме її ринкову вартість, визначену оцінювачем і затверджену акціонером, при цьому оплата здійснюватиметься коштами.

Банк планує спрямувати 25% залучених ресурсів на розвиток інформаційно-технологічної інфраструктури та систем дистанційного обслуговування, а 75% — на придбання облігацій внутрішньої державної позики та депозитних сертифікатів Національного банку України.

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Збільшення капіталу

У лютому 2026 року «ЮТЕ Банк» уже збільшував статутний капітал на 293 млн грн через емісію 293 тис. простих іменних акцій номіналом 1 тис. грн

4 листопада 2025 року Нацбанк ухвалив рішення про віднесення РВС Банку до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у банку.

17 грудня 2025 року відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку Фондом гарантування вкладів було створено і зареєстровано ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк», якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками — фізичними особами.

24 грудня 2025 року «Перехідний Банк «Юте Банк» отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України.