Курс валют 29 липня: долар та євро просіли у продажу

У середу, 29 липня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 1 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 20 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро не змінилося у покупці та втратило 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,63−45,08 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,42 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,92, євро — 51,20−51,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,97−45,00 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,23−51,25 грн/євро.

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