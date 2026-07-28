Національний банк України встановив на 29 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,92 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.
28 липня 2026, 15:38
Долар подорожчав на 7 копійок: НБУ встановив курси валют на 29 липня
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Курс долара
На середу НБУ встановив курс долара на рівні 44,92 грн, що на 7 копійку більше, ніж у вівторок (44,85 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,06 грн, що на 1 копійку менше, ніж у вівторок (51,07 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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