Торги біткоїном впали до мінімуму з 2023 року, ринок стейблкоїнів скоротився на $10 млрд: що нового

Обсяги торгів біткоїном впали до мінімуму з 2023 року, але інвестори продовжують накопичувати актив

Спотові обсяги торгів біткоїном скоротилися більш ніж на 75% порівняно з піковими показниками й опустилися до найнижчого рівня з часів ведмежого ринку 2023 року. Про це повідомляють аналітики CryptoQuant.

Зокрема, на Binance спотовий обсяг у липні впав до $35 млрд проти $246 млрд у листопаді 2024 року. Падіння на інших майданчиках також суттєве:

Bybit — на 85%,

OKX — на 67%,

Coinbase — на 61%.

Основними чинниками зниження торговельної активності експерти називають:

геополітичну напруженість між США та Іраном;

високі процентні ставки через інфляційні ризики;

відтік ліквідності у технологічний сектор фондового ринку.

Попри те, що ціна біткоїна наразі становить близько $64 400 (майже удвічі нижче від історичного максимуму в $126 200, зафіксованого у жовтні 2025 року), на ринку відсутні ознаки панічних продажів.

За останні шість місяців резерви біткоїнів на централізованих біржах скоротилися на 78 000 BTC з 2,783 млн до 2,705 млн BTC. Замість переказу монет на біржі для реалізації, учасники ринку масово виводять криптовалюту на некастодіальні гаманці.

В CryptoQuant підкреслюють, що відсутність капітуляції та виведення активів з бірж свідчать про триваючу фазу довгострокового накопичення.

Проти Apple подали позов через фейковий криптогаманець в App Store та збитки на $1,8 млн

Проти компанії Apple подали колективний позов через недбалість у перевірці безпеки застосунків в App Store. Приводом стала поява в магазині фейкового застосунку Sparrow Wallet, через який троє користувачів втратили приблизно $1,8 млн.

Офіційно Sparrow Wallet — це десктопний біткоїн-гаманець, який доступний для Windows, macOS та Linux. При цьому не має мобільних версій в App Store чи Google Play.

Позивачі завантажили фальшивий застосунок, довіряючи публічним гарантіям Apple щодо ретельного моніторингу контенту. Після введення сід-фраз їхні рахунки були спустошені.

Ключові претензії до купертинського гіганта:

Ігнорування попереджень: розробник Sparrow Wallet Крейг Роу ще у 2024 році попереджав Apple про наявність фейкових копій у їхньому магазині.

Повільна реакція: фейковий застосунок залишався доступним для завантаження ще близько тижня після того, як перша жертва втратила $875 000.

Невідповідність маркетингу: Apple постійно позиціонує App Store як найбезпечнішу та найзахищенішу екосистему, чим ввела користувачів в оману.

Постраждалі вимагають розгляду справи судом присяжних та повної компенсації збитків. Компанія Apple ситуацію поки не прокоментувала.

У мережі Zcash запустили оновлення Ironwood після виявлення критичної уязвимості

28 липня в основній мережі Zcash на блоці #3 428 143 було активовано оновлення Ironwood. Воно впроваджує новий пул приватних транзакцій замість Orchard, де наприкінці травня виявили критичну уразливість.

Помилку в коді, що існувала з травня 2022 року, знайшов інженер Shielded Labs за допомогою ІІ-моделі Opus 4.8 від Anthropic. Вона теоретично дозволяла непомітно створювати фальшиві ZEC. Ознак її експлуатації не виявлено, хоча криптографічно підтвердити це неможливо через приватність транзакцій.

Orchard переведено в обмежений режим — нові кошти туди не надходять, а виведення вже наявних монет можливе лише через спеціальний «турнікет» у новий пул Ironwood. На рівні протоколу встановлено обмеження, яке не дозволить вивести зі старого пулу більше ZEC, ніж туди було внесено.

Користувачам створювати нові гаманці чи змінювати адреси не потрібно. Гаманці із підтримкою Ironwood самі запропонують перенести активи, а вхідні перекази на адреси Orchard автоперенаправлятимуться.

Зараз монета ZEC торгується на рівні $467, просівши за добу на 1%, а за тиждень — на 8,6%.

Ринок стейблкоїнів скоротився на $10 млрд через закон GENIUS Act, але обсяг транзакцій оновив рекорд

За даними DeFiLlama, станом на 28 липня загальна капіталізація ринку стейблкоїнів впала більш ніж на $10 млрд від травневого піку — до $310 млрд. Це найбільше місячне скорочення з моменту краху системи Terra у травні 2022 року.

Водночас у червні 2026 року скоригований обсяг транзакцій підскочив на 63% за місяць і оновив історичний максимум, сягнувши $1,79 трлн.

Головним драйвером розриву між капіталізацією та обсягами став ухвалений у липні 2025 року американський закон GENIUS Act, який заборонив емітентам виплачувати дохідність за платіжними стейблкоїнами.

Як пояснюють експерти, це випхнуло капітал у суміжні сектори:

Токеновому сектору RWA (Real World Assets): обсяг токенізованих фондів казначейських облігацій США зріс з $11 млрд до $16 млрд за останні 5 місяців. Інвестори тримають кошти у фондах із дохідністю ~4% (наприклад, USYC від Circle або BUIDL від BlackRock), а стейблкоїни використовують лише безпосередньо в момент проведення розрахунків.

Швидкість обігу: за даними Visa, швидкість обігу стейблкоїнів сягнула 13,56, що майже у 8 разів перевищує показник грошового агрегату M1 (1,65).

Зміна мобільності капіталу перерозподілила лідерство між ключовими гравцями.

USDC (Circle) став головним інструментом інституціоналів. У першій половині 2026 року на нього припало близько 70% усіх транзакцій, а червневий скоригований обсяг переказів досяг $1,21 трлн (~67,6%).

USDT (Tether) за той самий період згенерував $576 млрд (~32%) обсягу. Попри відставання у транзакційній активності, USDT зберігає абсолютне лідерство за загальною капіталізацією та виконує роль «накопичувального рахунку» на ринках, що розвиваються.