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29 липня 2026, 15:36

Прибуток Rheinmetall перевищив очікування на тлі зростання доходів майже на 70%

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у середу, 29 липня, повідомив про вищий за очікування операційний прибуток у другому кварталі. Стрімке зростання попиту на військову техніку допомогло компанії суттєво наростити виторг в усіх ключових напрямах бізнесу. Про це повідомляє Reuters.

Прибуток Rheinmetall перевищив очікування на тлі зростання доходів майже на 70%
Фото: Rheinmetall

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Операційний прибуток Rheinmetall зріс до 562 млн євро, перевищивши ринкові очікування приблизно на рівні 470 млн євро.

Водночас виторг компанії збільшився майже на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до близько 3,3 млрд євро.

Компанія очікувала сильний квартал

Ще 2 липня Rheinmetall повідомляла, що прогнозує зростання доходів у звітному періоді більш ніж на 60%.

Водночас компанія попередила, що її операційний вільний грошовий потік (free cash flow) у кварталі буде суттєво негативним. Причина — перенесення частини авансових платежів на пізніші періоди.

Портфель замовлень перевищив 80 млрд євро

У другому кварталі обсяг замовлень Rheinmetall перевищив 80 млрд євро.

Компанія отримала нові контракти та замовлення на загальну суму 11,37 млрд євро, зокрема контракт від німецької армії на постачання баражуючих боєприпасів (дронів-камікадзе).

Детальні фінансові результати за перше півріччя Rheinmetall планує оприлюднити 6 серпня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у вересні 2025 року під час міжнародної виставки озброєнь DSEI у Лондоні, міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із керівником німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Арміном Паппергером. За підсумками переговорів стало відомо, що компанія побудує в Україні новий завод з виробництва боєприпасів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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