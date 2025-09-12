Під час міжнародної виставки озброєнь DSEI у Лондоні, міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із керівником німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Арміном Паппергером. За підсумками переговорів стало відомо, що компанія побудує в Україні новий завод з виробництва боєприпасів. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.
12 вересня 2025, 9:34
Rheinmetall збудує в Україні новий завод із виробництва снарядів — Шмигаль
За його словами, Україна вже виділила землю у безпечному регіоні для будівництва нового підприємства, що буде виготовляти снаряди для потреб Сил оборони.
Розвиток співпраці
Сторони також обговорили посилення співпраці в інших ключових сферах:
- Бронетехніка: Обговорили розвиток виробництва та ремонту бронетехніки в Україні, а також можливість постачання нових зразків від Rheinmetall для Збройних Сил України.
- ППО: Домовилися про спільний розвиток і вдосконалення рішень у сфері протиповітряної оборони, що допоможуть Україні ефективніше боротися з ворожими дронами.
Шмигаль висловив подяку Rheinmetall за підтримку та розвиток масштабних спільних проєктів, які є важливими для зміцнення обороноздатності України.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду України замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому 2024 року.
