Промисловість України майже відіграла спад, але енергетика тягне індекс донизу

У травні 2026 року промисловість України показала відновлення після квітневого просідання. Загальний обсяг промислового виробництва зріс на 3,5% порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Головним драйвером стала переробна промисловість, яка додала 4,6% м/м. Добувна промисловість зросла ще швидше — на 5,8% м/м.

Водночас сектор постачання електроенергії, газу та пари просів на 6,9% м/м. Це пов’язано із сезонним зниженням споживання та ремонтними кампаніями.

Травневий відскок

Після слабшого квітня травень став місяцем наздоганяючого зростання для більшості промислових секторів. Найкращу динаміку показала добувна галузь, а переробка забезпечила основний внесок у загальний промисловий індекс.

Для економіки це позитивний сигнал. Переробна промисловість є чутливою до внутрішнього попиту, логістики, доступності енергії та замовлень бізнесу. Її зростання на 4,6% за місяць свідчить, що частина підприємств змогла відновити виробничі обсяги після попереднього спаду.

Добувна промисловість також підтримала загальну картину. За підсумками п’яти місяців її зростання пояснюється активністю у видобутку нафти й газу.

Слабкою ланкою залишається енергетичний сектор. Навіть із сезонним фактором падіння на 6,9% за місяць тисне на загальний результат промисловості.

Підсумки п’яти місяців

За січень-травень 2026 року промисловість майже вийшла на рівень аналогічного періоду минулого року. Загальний індекс становив -0,2% період до періоду.

Переробна промисловість за п’ять місяців зросла на 1,5%. Це прискорення порівняно з показником за чотири місяці, коли приріст становив 1,3%.

Добувна промисловість показала зростання на 3,8%. Підтримку сектору забезпечила активність у видобутку нафти й газу.

Найгірший результат — у секторі постачання електроенергії, газу та пари. За п’ять місяців він скоротився на 13,5%. Водночас це незначне покращення порівняно з підсумками чотирьох місяців.

Енергетика гальмує індекс

Поточна статистика показує, що українська промисловість перебуває близько до стабілізації. Переробка вже в плюсі, добувний сектор також зростає, але пошкоджена енергетична інфраструктура й досі тягне загальний промисловий індекс донизу.

Для підприємств це означає нерівномірне відновлення. Компанії, які мають стабільний доступ до енергії, сировини та логістики, можуть нарощувати виробництво. Натомість бізнес у більш енергоємних секторах залишається залежним від ремонтів, атак на інфраструктуру та вартості резервного живлення.

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Як раніше писав «Мінфін», у 2026 році бізнес неодноразово називав стабільність енергосистеми одним із чинників, що підтримують ділову активність. Але промислова статистика показує зворотний бік: навіть за кращої ситуації зі споживанням та ремонтами енергетика ще не відновилася до рівнів минулого року.

Для економіки найближчими місяцями важливими будуть три фактори: темпи відновлення енергетики, стабільність внутрішнього попиту та здатність переробних підприємств утримати травневий темп. Якщо енергетичний сектор перестане тиснути на індекс, промисловість може вийти в плюс за підсумками першого півріччя.