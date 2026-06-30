НБУ ввів в обіг нову пам'ятну «казкову» монету (фото)

Нацбанк ввів в обіг нову пам’ятну монету «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що відомо про монету

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу.

На аверсі зображені три сюжетні композиції, розділені між собою стилізованими мотузками. Кожна з них ілюструє ключові епізоди казки: ремесло Кирила Кожум’яки; звернення дітей по допомогу; поневолення князівни змієм.

На реверсі — сцена бою Кирила Кожум’яки зі змієм, що втілює протистояння людської сили, волі та справедливості руйнівному злу.

Тираж — до 75 000 штук у сувенірному паковані.

Де придбати монету

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів. Детальніше про старт продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.