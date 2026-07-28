Курс валют 28 липня: долар подорожчав на готівковому ринку

У вівторок, 28 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 2 копійки у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 15 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро втратило 5 копійок у покупці та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,63−45,08 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,42 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,92, євро — 51,20−51,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,87−44,90 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,02−51,04 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту