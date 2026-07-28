Третя платіжка за газ у серпні: хто її отримає та скільки доведеться заплатити

У серпні мешканці частини багатоквартирних будинків отримають окрему платіжку за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Розмір платежу залежатиме від віку будинку, стану газових комунікацій та кількості квартир. Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За що доведеться платити

Фахівці компанії проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Під час перевірки вони оцінюють:

герметичність з'єднань газопроводів і обладнання;

щільність газових мереж;

стан кріплень газопроводів;

наявність захисних футлярів у місцях проходження труб через конструкції будинку.

Водночас такі роботи не передбачають ремонту чи заміни газового обладнання в квартирах, повірки лічильників, очищення вентиляційних і димових каналів, ліквідації аварій або реконструкції газових мереж.

Як часто проводять перевірки

Періодичність технічного обслуговування залежить від віку газових мереж:

якщо мережі експлуатуються понад 25 років — один раз на три роки;

якщо менше ніж 25 років — один раз на п'ять років.

Графіки проведення робіт публікують на сайтах регіональних філій ТОВ «Газорозподільні мережі України».