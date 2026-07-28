У серпні мешканці частини багатоквартирних будинків отримають окрему платіжку за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Розмір платежу залежатиме від віку будинку, стану газових комунікацій та кількості квартир. Про це повідомляють Новини.LIVE.
28 липня 2026, 15:17
Третя платіжка за газ у серпні: хто її отримає та скільки доведеться заплатити
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За що доведеться платити
Фахівці компанії проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Під час перевірки вони оцінюють:
- герметичність з'єднань газопроводів і обладнання;
- щільність газових мереж;
- стан кріплень газопроводів;
- наявність захисних футлярів у місцях проходження труб через конструкції будинку.
Водночас такі роботи не передбачають ремонту чи заміни газового обладнання в квартирах, повірки лічильників, очищення вентиляційних і димових каналів, ліквідації аварій або реконструкції газових мереж.
Як часто проводять перевірки
Періодичність технічного обслуговування залежить від віку газових мереж:
- якщо мережі експлуатуються понад 25 років — один раз на три роки;
- якщо менше ніж 25 років — один раз на п'ять років.
Графіки проведення робіт публікують на сайтах регіональних філій ТОВ «Газорозподільні мережі України».
Джерело: Мінфін
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